Malatya Valiliği Basın Açıklaması ( 04.02.2020)

Malatya Valiliği'nin Basın açıklaması;

"1 Şubat 2020 tarihli www.kamupersoneli.net isimli haber sitesinde; Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin GÜZELGÜL’ün “Malatya’da çoğu Alevi köyüne gerekli yardımların yapılmadığı, dertlerinin dinlenilmediği dernek olarak bu köylere yardım yapmak istediklerini ama Malatya Valiliği tarafından taleplerinin reddedildiği, Suriyelilerin boşalttığı 2 bin konteynırın boş durduğu, mağdur olan, barınma ihtiyacı olan insanların oraya yerleştirilmediği” ifadelerini içeren bir haber yer almıştır.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice Depreminin ardından depremden etkilenen bütün ilçelerimizde acil kurtarma faaliyetleri süratle yerine getirilmiş, hemen akabinde depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları için çadır kurulumuna başlanmış, çadırlar jandarma personeli, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri tarafından kurularak vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

Barınma çadırlarında ihtiyaç duyulan yatak, battaniye ve ısıtıcı dağıtımları yapılmış, çadırda kalan vatandaşların tamamına gıda yardımı yapılmış, ahırları hasar gören vatandaşlarımıza hayvan çadırı Geçici barınma imkânı olmayan vatandaşlarımıza İlimiz Merkezinde bulunan Konteyner Kent’te barınma olanağı sağlanacağı Valiliğimiz tarafından kamuoyuna ilan edilmiştir. Konteyner Kent’te kalmak istediğini beyan eden vatandaşlarımıza konteyner tahsis işlemleri devam etmektedir. Ayrıca, İlçe Merkezleri ve toplu yerleşimi olan kırsal mahallelerimizde konteyner kent kurma çalışmaları yürütülmektedir.

Valiliğimizce, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının temin edilmesi kapsamında;4 Şubat 2020 tarihine kadar; 5.948 Barınma Çadırı, 1.119 hayvan barınma çadırı kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmıştır. Barınma Çadırlarında kullanılmak üzere; 6.628 yatak, 11.525 battaniye, 5.488 ısıtıcı, 10.604 paket hazır gıda, 19.312 koli gıda paketi, 9.012 adet hijyen paketi dağıtımı yapılmıştır.

Konutları depremde yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlarımıza bugüne kadar; 830.000 TL eşya yardımı, 1.936.000 kira yardımı olmak üzere toplam 2.766.000 TL nakdi yardım yapılmış olup, kesin hasar tespiti tamamlanan konut sahiplerine ödemeler devam etmektedir.

Depremin meydana geldiği tarihten bugüne, depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde kamu görevlilerince günbegün ziyaretler yapılmakta, vatandaşlarımızın ihtiyaçları sorulmakta ve süratle bu ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

Valiliğimizce ve görevli kurumlarca depremzedelere yardım yapılırken hiçbir şekilde inanç, mezhep, düşünce ve siyasi görüş ayrımı yapılması asla söz konusu değildir. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmaya yeltenmek, bu davranışlara müsamaha göstermek hiçbir kamu görevlisinin haddi olamaz.

Bahse konu haberde dile getirilen iddialar tamamen gerçek dışı, devletimizi ve deprem olayının başlangıcından beri gece gündüz demeden fedakârlıkla çalışan kamu görevlilerini zan altında bırakmaya, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığı yalanını yayarak kardeşlik anlayışımıza zarar vermeye yönelik iftira niteliğinde açıklamalardır. Bu açıklamaların hiçbir somut gerçeğe dayanmadığı Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerin muhtarları ve diğer vatandaşlarımızla yapılabilecek görüşmelerde apaçık ortaya çıkacaktır.

Diğer taraftan, haberde adı geçen kuruluşun depremzedelere yardım yapmak için Valiliğimize yaptığı başvurunun reddedildiği yönündeki ifadede de tamamen gerçek dışıdır. Valiliğimize bu yönde herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)