Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:51

Malatya Valiliği Basın Duyurusu (29.01.2020)

Malatya Valiliği, Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen deprem sonrasında oluşan hasar ve yıkımlarla ilgili yapılan incelemeler sonrasında günlük son durumu basın açıklaması ile duyurdu.

Malatya Valiliği Basın Duyurusu (29.01.2020)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ İli Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde:

  • 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 481 vatandaşımız sağlık tesislerine müracaat etmiş, 15 vatandaşımızın yatışı ve tedavisi devam etmektedir.

29 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde:

  • Doğanyol İlçesinde 29’u metruk olmak üzere 85, Battalgazi ilçesinde 66, Pütürge İlçesinde 139, Kale İlçesinde 175, Yeşilyurt İlçesinde 8 konut yıkılmıştır.
  • Doğanyol ilçesinde 557, Pütürge İlçesinde 2326, Battalgazi İlçesinde 593, Yeşilyurt İlçesinde 99, Kale İlçesinde 802 ve Akçadağ İlçesinde 3 olmak üzere toplamda 4380 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir.
  • Doğanyol İlçesinde 152, Pütürge İlçesinde 1026, Battalgazi İlçesinde 615, Yeşilyurt İlçesinde 130, Kale İlçesinde 483 ve Akçadağ İlçesinde 5 olmak üzere toplamda 2411 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir.
  • Deprem bölgesinde 1.160 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol İlçesinde 58 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge İlçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir.
  • İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır.
  • Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır.
  • Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 4385 deprem çadırı, 5789 yatak dağıtımı yapılmıştır.
  • Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir.
  • Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 Jandarma personeli, 70 Afet ekibi ve 310 Köy Korucusu çalışmaktadır.
  • Hasar tespiti için 81 ekipte toplam 188 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Malatya İl Başkanlığına Mesut Samanlı Atandı MHP Malatya İl Başkanlığına Mesut Samanlı Atandı
Malatya Valiliği Basın Duyurusu (30.01.2020) Malatya Valiliği Basın Duyurusu (30.01.2020)
Bakan Soylu ve Bakan Koca Malatya’da Bakan Soylu ve Bakan Koca Malatya’da
Türkiye Belediyeler Birliği Yönetimi Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu Türkiye Belediyeler Birliği Yönetimi Geçmiş Olsun...
Bakan Kurum Malatya Merkez ve İlçelerinde İncelemelerde Bulundu Bakan Kurum Malatya Merkez ve İlçelerinde İncelemelerde...
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya’da İncelemelerde Bulundu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya’da...
Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri gezdiler Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören...
Başkan Gürkan, “Türk Milleti Çok Vefalı Ve Yardımsever” Başkan Gürkan, “Türk Milleti Çok Vefalı Ve...
Yeşilyurt’ta Depremde Hasar Gören Binalarda İncelemeler Başlatıldı Yeşilyurt’ta Depremde Hasar Gören Binalarda İncelemeler...
Başkan Gürkan, “Ekiplerimiz Malatya’nın Her Noktasında Saha Taraması Yapıyor” Başkan Gürkan, “Ekiplerimiz Malatya’nın Her...
MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme yaptı MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme...
Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden, Malatya Pütürge’ye Yardım Eli Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden, Malatya...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını seferber etti Malatya Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını...
Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde bulundu Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde...
Yukarı Çık
banner687
banner691

MHP Malatya İl Başkanlığına Mesut Samanlı...
MHP Malatya İl Başkanlığı Görevini Bırakan Bülent Avşar'ın Yerine Battalgazi MHP İlçe Başkanı...

Haberi Oku