Malatya Valiliği Basın Duyurusu (29.01.2020)

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ İli Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde:

29 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde:

Doğanyol İlçesinde 29’u metruk olmak üzere 85, Battalgazi ilçesinde 66, Pütürge İlçesinde 139, Kale İlçesinde 175, Yeşilyurt İlçesinde 8 konut yıkılmıştır.

Doğanyol ilçesinde 557, Pütürge İlçesinde 2326, Battalgazi İlçesinde 593, Yeşilyurt İlçesinde 99, Kale İlçesinde 802 ve Akçadağ İlçesinde 3 olmak üzere toplamda 4380 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir.

Doğanyol İlçesinde 152, Pütürge İlçesinde 1026, Battalgazi İlçesinde 615, Yeşilyurt İlçesinde 130, Kale İlçesinde 483 ve Akçadağ İlçesinde 5 olmak üzere toplamda 2411 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir.

Deprem bölgesinde 1.160 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol İlçesinde 58 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge İlçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir.

İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır.

Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır.

Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 4385 deprem çadırı, 5789 yatak dağıtımı yapılmıştır.

Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir.

Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 Jandarma personeli, 70 Afet ekibi ve 310 Köy Korucusu çalışmaktadır.