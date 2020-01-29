Malatya Valiliği Basın Duyurusu (29.01.2020)

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ İli Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde:
- 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 481 vatandaşımız sağlık tesislerine müracaat etmiş, 15 vatandaşımızın yatışı ve tedavisi devam etmektedir.
29 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde:
- Doğanyol İlçesinde 29’u metruk olmak üzere 85, Battalgazi ilçesinde 66, Pütürge İlçesinde 139, Kale İlçesinde 175, Yeşilyurt İlçesinde 8 konut yıkılmıştır.
- Doğanyol ilçesinde 557, Pütürge İlçesinde 2326, Battalgazi İlçesinde 593, Yeşilyurt İlçesinde 99, Kale İlçesinde 802 ve Akçadağ İlçesinde 3 olmak üzere toplamda 4380 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir.
- Doğanyol İlçesinde 152, Pütürge İlçesinde 1026, Battalgazi İlçesinde 615, Yeşilyurt İlçesinde 130, Kale İlçesinde 483 ve Akçadağ İlçesinde 5 olmak üzere toplamda 2411 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir.
- Deprem bölgesinde 1.160 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol İlçesinde 58 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge İlçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir.
- İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır.
- Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır.
- Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 4385 deprem çadırı, 5789 yatak dağıtımı yapılmıştır.
- Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir.
- Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 Jandarma personeli, 70 Afet ekibi ve 310 Köy Korucusu çalışmaktadır.
- Hasar tespiti için 81 ekipte toplam 188 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)