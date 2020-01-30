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30 Ocak 2020 Perşembe 17:18

Malatya Valiliği Basın Duyurusu (30.01.2020)

Malatya Valiliği, Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen deprem sonrasında oluşan hasar ve yıkımlarla ilgili yapılan incelemeler sonrasında günlük son durumu basın açıklaması ile duyurdu.

Malatya Valiliği Basın Duyurusu (30.01.2020)
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24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ İli Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde:

  • 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 481 vatandaşımız sağlık tesislerine müracaat etmiş, 12 vatandaşımızın yatışı ve tedavisi devam etmektedir.

30 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde:

  • Doğanyol İlçesinde 29’u metruk olmak üzere 128, Battalgazi ilçesinde 69, Pütürge İlçesinde 135, Kale İlçesinde 170, Yeşilyurt İlçesinde 1 konut yıkılmıştır.
  • Doğanyol ilçesinde 413, Pütürge İlçesinde 2328, Battalgazi İlçesinde 780, Yeşilyurt İlçesinde 167, Kale İlçesinde 783 ve Akçadağ İlçesinde 3 olmak üzere toplamda 4474 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir.
  • Doğanyol İlçesinde 131, Pütürge İlçesinde 987, Battalgazi İlçesinde 970, Yeşilyurt İlçesinde 329, Kale İlçesinde 510 ve Akçadağ İlçesinde 5 olmak üzere toplamda 2932 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir.
  • Deprem bölgesinde 131 ahırın yıkık, 1.029 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol İlçesinde 59 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge İlçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir.
  • İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır.
  • Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır.
  • Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 5950 deprem çadırı, 5789 yatak dağıtımı yapılmıştır.
  • Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir.
  • Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 Jandarma personeli, 70 Afet ekibi ve 310 Köy Korucusu çalışmaktadır.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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