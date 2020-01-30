Malatya Valiliği Basın Duyurusu (30.01.2020)

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ İli Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde:
- 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 481 vatandaşımız sağlık tesislerine müracaat etmiş, 12 vatandaşımızın yatışı ve tedavisi devam etmektedir.
30 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde:
- Doğanyol İlçesinde 29’u metruk olmak üzere 128, Battalgazi ilçesinde 69, Pütürge İlçesinde 135, Kale İlçesinde 170, Yeşilyurt İlçesinde 1 konut yıkılmıştır.
- Doğanyol ilçesinde 413, Pütürge İlçesinde 2328, Battalgazi İlçesinde 780, Yeşilyurt İlçesinde 167, Kale İlçesinde 783 ve Akçadağ İlçesinde 3 olmak üzere toplamda 4474 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir.
- Doğanyol İlçesinde 131, Pütürge İlçesinde 987, Battalgazi İlçesinde 970, Yeşilyurt İlçesinde 329, Kale İlçesinde 510 ve Akçadağ İlçesinde 5 olmak üzere toplamda 2932 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir.
- Deprem bölgesinde 131 ahırın yıkık, 1.029 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol İlçesinde 59 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge İlçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir.
- İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır.
- Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır.
- Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 5950 deprem çadırı, 5789 yatak dağıtımı yapılmıştır.
- Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir.
- Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 Jandarma personeli, 70 Afet ekibi ve 310 Köy Korucusu çalışmaktadır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)