Malatya Valiliği (Geçici Barınma Merkezi) Basın Duyurusu (01.02.2020)

Malatya Valiliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından konutu yıkılan ya da hasa gören vatandaşlardan ev sahibi ve ya kiracılara ödenecek kira yardımı ve geçici barınma durumu hakkında bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yayınladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde konutu yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlarımızdan hasarlı evin sahibi olanlara 11.000 TL ve konutta kiracı durumda olanlara 5.000 TL kira yardımı yapılmaktadır.

Söz konusu yardımlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kesin hasar tespitinin ardından hak sahiplerine ödenmektedir. Yardım taleplerine ilişkin başvurular Valiliğimiz önünde bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait çadırlarda kabul edilmektedir.

Depremde konutunun yıkılması ya da ağır hasar görmesi nedeniyle geçici barınma imkânı olmayan vatandaşlarımızın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait çadırlarda başvuru yapmaları halinde kendilerine Yeşilyurt İlçesinde bulunan Beydağı Geçici Barınma Merkezi olarak bilinen Konteyner Kent’te barınma imkânı sağlanacaktır.

Barınma Merkezi’nde geçici barınma talep eden vatandaşlarımıza kira yardımı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)