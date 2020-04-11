11 Nisan 2020 Cumartesi 02:02

Malatya Valiliği Sokağa Çıkma Yasağını Duyurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından Otuz Büyükşehir ve Zonguldak ilinde geçerli olmak üzere ilan edilen "2 Günlük sokağa Çıkma Yasağını" ve uygulama esaslarını duyurdu.