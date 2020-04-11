Malatya Valiliği Sokağa Çıkma Yasağını Duyurdu

■ 10 Nisan 2020 Cuma Günü Saat 24:00'den-12 Nisan 2020 Pazar
Günü Saat 24:00’e Kadar,
- Aşağıda Belirtilen İstisnalar Hariç Olmak Üzere,
- Malatya İl Sınırları İçinde Bulunan Tüm Vatandaşlarımızın
Sokağa Çıkmaları Yasaklanmıştır.
■ Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar Şunlardır:
- Ekmek Üretiminin Yapıldığı Fırın Ve/Veya Unlu Mamul Ruhsatlı İşyerleri,
- Tüm Sağlık Ürünleri Ve Tıbbi Malzemelerin (Tıbbi Maske Dahil) Üretiminin Yapıldığı İşyerleri,
- Kamu Ve Özel Sağlık Kurum Ve Kuruluşları, Eczaneler,
- Zorunlu Kamu Hizmetlerinin Sürdürülmesi İçin Gerekli Kamu Kurum Ve Kuruluşları (Huzurevi, Yaşlı Bakım Evi, Rehabilitasyon Merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri Vb.)
- Valilik Ve Kaymakamlıklar Tarafından Belirlenecek Akaryakıt İstasyonu Ve Veteriner Klinikleri,
- Doğalgaz, Elektrik, Petrol Sektöründe Stratejik Olarak Faaliyet Yürüten Büyük Tesis Ve İşletmeler (Tüpraş, Termik Ve Doğalgaz Çevrim Santralleri Gibi),
- Ptt, Kargolar Vb Dağıtım Şirketleri,
- Hayvan Barınak, Çiftlik Ve Bakım Merkezleri,
- Oteller Ve Konaklama Yerleri,
■ İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar Şunlardır:
- Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlarda Yönetici, Görevli Veya Çalışanları,
- Kamu Düzeni Ve Güvenliğinin Sağlanmasında Görevli Olanlar,
- Acil Çağrı Merkezleri Çalışanları,
- Birinci Derece Yakınlarının Cenaze Defin İşlemlerini Gerçekleştirecek Ve Katılacak Olanlar,
- Elektrik, Su, Doğalgaz, Telekomünikasyon Vb. Kesintiye Uğramaması Gereken Tedarik Sistemlerinin Sürdürülmesi Ve Arızalarının Giderilmesinde Görevli Olanlar,
- Ürün Ve/Veya Malzemelerin Naklinde Lojistiğinde Yurt İçi Ve Dışı Taşımacılık Kapsamında Görevli Olanlar,
- Gazete, Radyo Ve Televizyon Kuruluşlarında Görevli Olanlar,
- Yaşlı Bakımevi, Huzurevi, Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk Evleri Vb. Sosyal Koruma/Bakım Merkezleri Çalışanları,
- Ptt, Kargo Ve Su Dağıtım Şirketi Çalışanları,
- Demirçelik Ve Cam Sektörü Vb. Sektörlerde Faaliyet Yürüten İşyerlerinin, Fırın, Soğuk Hava Depoları Gibi Çalışması Zorunlu Bulunanlar,
- Bozulma Riski Bulunan Tarım Ve Hayvancılık Ürünlerinin Hasatında Çalışacaklar,
- Fırınlarda Üretilen Ekmeğin Dağıtımında Görevli Olan Araçlar Ve Çalışanlar,
- Kızılay Koordinesinde Kan Ve Plazma Bağışı İçin Randevusu Olanlar.
- Oteller Ve Konaklama Yerlerinde Mevcut Konaklayanların İhtiyaçlarını Karşılayacak Çalışanlar,
- Yurt, Pansiyon, Şantiye Vb. Toplu Yerlerde Kalanların İhtiyaç Duyduğu Temel İhtiyaçların Karşılanmasında Görevli Olanlar,
- Belirtilen İstisnalar Dışındaki Tüm Vatandaşların Evlerinde Kalması Esastır.
- Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara 3.150 Tl Para Cezası
Uygulanacak, Konusu Suç Teşkil Eden Eylemleri Yapanlar
Hakkında Adli İşlem Başlatılacaktır.
Önemle Duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)