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11 Nisan 2020 Cumartesi 02:02

Malatya Valiliği Sokağa Çıkma Yasağını Duyurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından Otuz Büyükşehir ve Zonguldak ilinde geçerli olmak üzere ilan edilen "2 Günlük sokağa Çıkma Yasağını" ve uygulama esaslarını duyurdu.

Malatya Valiliği Sokağa Çıkma Yasağını Duyurdu
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■ 10 Nisan 2020 Cuma Günü Saat 24:00'den-12 Nisan 2020 Pazar

Günü Saat 24:00’e Kadar,

  • Aşağıda Belirtilen İstisnalar Hariç Olmak Üzere,
  • Malatya İl Sınırları İçinde Bulunan Tüm Vatandaşlarımızın

Sokağa Çıkmaları Yasaklanmıştır.

■ Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar Şunlardır:

  • Ekmek Üretiminin Yapıldığı Fırın Ve/Veya Unlu Mamul Ruhsatlı İşyerleri,
  • Tüm Sağlık Ürünleri Ve Tıbbi Malzemelerin (Tıbbi Maske Dahil) Üretiminin Yapıldığı İşyerleri,
  • Kamu Ve Özel Sağlık Kurum Ve Kuruluşları, Eczaneler,
  • Zorunlu Kamu Hizmetlerinin Sürdürülmesi İçin Gerekli Kamu Kurum Ve Kuruluşları (Huzurevi, Yaşlı Bakım Evi, Rehabilitasyon Merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri Vb.)
  • Valilik Ve Kaymakamlıklar Tarafından Belirlenecek Akaryakıt İstasyonu Ve Veteriner Klinikleri,
  • Doğalgaz, Elektrik, Petrol Sektöründe Stratejik Olarak Faaliyet Yürüten Büyük Tesis Ve İşletmeler (Tüpraş, Termik Ve Doğalgaz Çevrim Santralleri Gibi),
  • Ptt, Kargolar Vb Dağıtım Şirketleri,
  • Hayvan Barınak, Çiftlik Ve Bakım Merkezleri,
  • Oteller Ve Konaklama Yerleri,

■ İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar Şunlardır:

  • Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlarda Yönetici, Görevli Veya Çalışanları,
  • Kamu Düzeni Ve Güvenliğinin Sağlanmasında Görevli Olanlar,
  • Acil Çağrı Merkezleri Çalışanları,
  • Birinci Derece Yakınlarının Cenaze Defin İşlemlerini Gerçekleştirecek Ve Katılacak Olanlar,
  • Elektrik, Su, Doğalgaz, Telekomünikasyon Vb. Kesintiye Uğramaması Gereken Tedarik Sistemlerinin Sürdürülmesi Ve Arızalarının Giderilmesinde Görevli Olanlar,
  • Ürün Ve/Veya Malzemelerin Naklinde Lojistiğinde Yurt İçi Ve Dışı Taşımacılık Kapsamında Görevli Olanlar,
  • Gazete, Radyo Ve Televizyon Kuruluşlarında Görevli Olanlar,
  • Yaşlı Bakımevi, Huzurevi, Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk Evleri Vb. Sosyal Koruma/Bakım Merkezleri Çalışanları,
  • Ptt, Kargo Ve Su Dağıtım Şirketi Çalışanları, 
  • Demirçelik Ve Cam Sektörü Vb. Sektörlerde Faaliyet Yürüten İşyerlerinin, Fırın, Soğuk Hava Depoları Gibi Çalışması Zorunlu Bulunanlar,
  • Bozulma Riski Bulunan Tarım Ve Hayvancılık Ürünlerinin Hasatında Çalışacaklar,
  • Fırınlarda Üretilen Ekmeğin Dağıtımında Görevli Olan Araçlar Ve Çalışanlar,
  • Kızılay Koordinesinde Kan Ve Plazma Bağışı İçin Randevusu Olanlar.
  • Oteller Ve Konaklama Yerlerinde Mevcut Konaklayanların İhtiyaçlarını Karşılayacak Çalışanlar,
  • Yurt, Pansiyon, Şantiye Vb. Toplu Yerlerde Kalanların İhtiyaç Duyduğu Temel İhtiyaçların Karşılanmasında Görevli Olanlar,

  • Belirtilen İstisnalar Dışındaki Tüm Vatandaşların Evlerinde Kalması Esastır.
  • Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara 3.150 Tl Para Cezası

Uygulanacak, Konusu Suç Teşkil Eden Eylemleri Yapanlar

Hakkında Adli İşlem Başlatılacaktır.

Önemle Duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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