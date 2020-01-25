Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:07

Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin Duyuru

Malatya Valiliği, Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen deprem Malatya merkezini ve ilçelerini de güçlü bir şekilde etkilemesi sebebiyle hasar için başvurulacak telefonları duyurdu.

Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin Duyuru
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen deprem ilimiz merkezi ve ilçelerimizi de güçlü bir şekilde etkilemiş, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur.

Ağır hasarlı binalara can güvenliği bakımından girilmesi tehlikeli olup, ikamet ettiği konutlarda oturulamayacak derecede hasar meydana gelen vatandaşlarımızın bu durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün

0 (422) 371 12 17,

0 (422) 371 11 86,

0 (422) 371 11 87,

0 (422) 371 11 90,

0 (422) 371 11 91  numaralı telefonuna bildirmeleri halinde teknik ekipler tarafından süratle inceleme yapılacaktır.

İkamet ettiği konutları oturulamayacak düzeyde ağır hasar meydana gelen vatandaşlarımızdan barınma imkânı bulamayanlara Valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkânı sağlanacaktır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve Pütürge İlçesini Ziyaret Etti Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve...
Çalık’tan esnaf ziyareti Çalık’tan esnaf ziyareti
Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi Kazandıracak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz” Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi...
Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi...
Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz...
Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi
2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi 2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi
Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti
Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade Etmeyiz Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade...
Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim Edildi Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim...
Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü Tamamlandı Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü...
100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla Buluşturduk 100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla...
Başkan Gürkan, “Yatırımlarımız Hız Kesmeden Devam Ediyor” Başkan Gürkan, “Yatırımlarımız Hız Kesmeden...
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti
MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol...
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen...

Haberi Oku