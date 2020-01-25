Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin Duyuru

Malatya Valiliği, Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen deprem Malatya merkezini ve ilçelerini de güçlü bir şekilde etkilemesi sebebiyle hasar için başvurulacak telefonları duyurdu.

Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen deprem ilimiz merkezi ve ilçelerimizi de güçlü bir şekilde etkilemiş, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur.

Ağır hasarlı binalara can güvenliği bakımından girilmesi tehlikeli olup, ikamet ettiği konutlarda oturulamayacak derecede hasar meydana gelen vatandaşlarımızın bu durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün

0 (422) 371 12 17,

0 (422) 371 11 86,

0 (422) 371 11 87,

0 (422) 371 11 90,

0 (422) 371 11 91 numaralı telefonuna bildirmeleri halinde teknik ekipler tarafından süratle inceleme yapılacaktır.

İkamet ettiği konutları oturulamayacak düzeyde ağır hasar meydana gelen vatandaşlarımızdan barınma imkânı bulamayanlara Valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkânı sağlanacaktır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)