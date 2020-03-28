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28 Mart 2020 Cumartesi 12:34

Malatya Valiliğinden Duyuru (“Seyahat İzin Belgesi”)

Malatya Valiliği, Malatyadan diğer illere diğer Toplu taşıma araçları ile seyahat etmek isteyenlerin İl Merkezinde MAŞTİ'de, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıklarda bulunan Seyahat İzin Kurulundan “Seyahat İzin Belgesi” almaları gerekmektedir.

Malatya Valiliğinden Duyuru ('Seyahat İzin Belgesi”)
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28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 17.00’den itibaren; İlimizden diğer illere otobüs, minibüs ve diğer toplu taşıma araçları ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın, Valiliğimizin 28 Mart 2020 tarih ve 2020/2 nolu Genel Emrinde belirtilen mazeretlerinin bulunması durumunda, İl Merkezinde (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ), diğer ilçelerde ise Kaymakamlıklarda bulunan Seyahat İzin Kurulundan “Seyahat İzin Belgesi” almaları gerekmektedir.

İl Merkezinden diğer illere toplu taşıma araçları (otobüs, minibüs vb.) ile seyahatlerin tamamı MAŞTİ’den yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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