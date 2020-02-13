Malatya Valiliğinden Kar Tatili Duyurusu

Malatya İli genelinde, devam eden olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma dolayısıyla ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, İlimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 14 Şubat 2020 Cuma günü (1) bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.



Kamuoyuna duyurulur.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)