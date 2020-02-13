Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Şubat 2020 Perşembe 18:35

Malatya Valiliğinden Kar Tatili Duyurusu

Malatya Valiliği, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Malatya Valiliğinden Kar Tatili Duyurusu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya İli genelinde, devam eden olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma dolayısıyla ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, İlimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 14 Şubat 2020 Cuma günü (1) bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.
 

Kamuoyuna duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan...
Vatandaşlarımıza Ricamız Çok Zorunlu Olmadıkça Trafiğe Çıkmasınlar Vatandaşlarımıza Ricamız Çok Zorunlu Olmadıkça...
Gürkan, “MÜSİAD Üretim Ve İstihdam Alanında Önemli Görevler Üstlenmekte” Gürkan, “MÜSİAD Üretim Ve İstihdam Alanında...
Mücadele çalışmalarına 1000 personel 310 iş makinesi ve araç katılıyor Mücadele çalışmalarına 1000 personel 310 iş...
Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı...
Vali Baruş’dan "Atatürk'ün Malatya'ya Gelişi" Dolaysıyla Kutlama Mesajı Vali Baruş’dan "Atatürk'ün Malatya'ya...
Avşar’dan Samanlı Ve İlhan’a Hayırlı Olsun Ziyareti Avşar’dan Samanlı Ve İlhan’a Hayırlı Olsun...
Başkan Dağ’dan Başkan Yücekaya’ya Ziyaret Başkan Dağ’dan Başkan Yücekaya’ya Ziyaret
MHP Yeni Yönetimi Başkan Gürkan’ı Ziyaret Etti MHP Yeni Yönetimi Başkan Gürkan’ı Ziyaret Etti
Kamu Başdenetçisi Malkoç Malatya Valiliğini Ziyaret Etti Kamu Başdenetçisi Malkoç Malatya Valiliğini Ziyaret...
59 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı 59 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
"24 Ocak Depremi Ve Öneriler" Konulu Panel Gerçekleştirildi "24 Ocak Depremi Ve Öneriler" Konulu Panel...
Çalık’tan müjde; Kale’ye ilçe merkezi kazandırılıyor Çalık’tan müjde; Kale’ye ilçe merkezi kazandırılıyor
Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya’da Bir Dizi Toplantı ve Ziyaretlerde Bulundu Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya’da Bir Dizi Toplantı...
Esenlik’ten Otomobil Kazanan Şanslı Talihliler Araçlarını Teslim Aldı Esenlik’ten Otomobil Kazanan Şanslı Talihliler...
Yukarı Çık
banner687

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim...
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Genel...

Haberi Oku