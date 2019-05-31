Malatya Valiliğinden Ramazan Bayramında Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru

Ramazan Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.
Bu kapsamda; Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.
Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır.
Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvuracaklardır.
Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında, kurum amirlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.
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İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
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155 Polis İmdat
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156 Jandarma İmdat
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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ
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377 10 00 Santral
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377 53 00 Santral
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TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
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121 Arıza
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324 83 92 Santral
Vali
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)