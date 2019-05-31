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31 Mayıs 2019 Cuma 12:34

Malatya Valiliğinden Ramazan Bayramında Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramında Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru yayınladı.

Malatya Valiliğinden Ramazan Bayramında Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Ramazan Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.


Bu kapsamda; Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.


Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır.


Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvuracaklardır.


Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında, kurum amirlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

155 Polis İmdat

212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü

336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği

324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü


212 55 00-212 55 08 Santral

156 Jandarma İmdat

341 03 10’dan 12’ye kadar Santral


341 03 24 Santral

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

377 10 00 Santral

321 16 08-Zabıta Amirliği

377 18 55 Daire Başkanlığı ve 153

322 79 98 ve 110 İtfaiye

237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye

336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye

377 74 44 MASKİ


336 14 41 ve 188 Cenaze İşlemleri

377 53 00 Santral


 

TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

121 Arıza


555 22 21 Nöbetçi (Güvenlik) Amirliği

324 83 92 Santral

3245603 -3245604 -3245605 – 3245606 – 3245607-Santral

Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 211 80 19 Santral

Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326 15 69 Santral

Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü: 212 10 10 Santral


 

Aydın BARUŞ
Vali


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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