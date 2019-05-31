Malatya Valiliğinden Ramazan Bayramında Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru

Ramazan Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.



Bu kapsamda; Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.



Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır.



Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvuracaklardır.



Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında, kurum amirlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 155 Polis İmdat



212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü



336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği



324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü

212 55 00-212 55 08 Santral 156 Jandarma İmdat



341 03 10’dan 12’ye kadar Santral

341 03 24 Santral MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 377 10 00 Santral



321 16 08-Zabıta Amirliği



377 18 55 Daire Başkanlığı ve 153



322 79 98 ve 110 İtfaiye



237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye



336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye



377 74 44 MASKİ

336 14 41 ve 188 Cenaze İşlemleri 377 53 00 Santral

TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 121 Arıza

555 22 21 Nöbetçi (Güvenlik) Amirliği 324 83 92 Santral



3245603 -3245604 -3245605 – 3245606 – 3245607-Santral



Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 211 80 19 Santral



Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326 15 69 Santral



Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü: 212 10 10 Santral



Aydın BARUŞ

Vali

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)