Malatya Valiliğinden stokçu ve taksiciler ile ilgili genelge

Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen imzası ile yayımlanan genelde fırsatçılar ve stokçularla etkin bir şekilde mücadele edileceği belirtilerek bu konularda vatandaşların ve dürüst işletmecilerin haklarını korumanın devletin görevi olduğunu belirtildi. Genelge de vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına yapılacaklar da sıralanarak, denetimlerin sıklaştırılacağı ve emirlere uymayanlara ise kanunda belirtilen cezaların uygulanacağını kaydedildi.

Genelge de, Malatya sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı yine bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu ifadesine yer verildi. Halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığının belirtildiği genelge de haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşların ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği dile getirildi.

Valilik genelgesinde, "Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla, ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayrıca özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Taksiciler içinde genelde yayımlandı

Malatya Valiliğinden yayımlanan bir genelge de ildeki taksici esnafı için oldu. Vali Vekili Ali Deniz Sürmen tarafından yayımlanan ikinci genelge de taksici esnafı hakkında valiliğe ulaşan şikayetlere yer verildi.

Vatandaşların günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğun valiliklere ait olduğunun belirtildiği genelgede, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmenin önemine değinildi. İl genelindeki bazı taksicilerin vatandaşları mağdur edici tavır sergilediklerinin tespit edildiğinin belirtildiği genelge de kurallara uymayan esnaf hakkında işlem yapılacağı bildirdi.

Genelgede taksicilerle ilgili alınacak kararlarla ilgili ise “Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince, kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi), özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)