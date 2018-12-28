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28 Aralık 2018 Cuma 10:57

Malatya Valiliğinden Yılbaşı tedbirleri Duyurusu

Malatya Valiliğinden yılbaşı tatilinde alınacak tedbirlere ilişkin duyuru yayınlandı.

Malatya Valiliğinden Yılbaşı tedbirleri Duyurusu
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Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından yapılan yılbaşı tedbirleri ile ilgili açıklama;

“Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.
 

Bu kapsamda; Yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.
 

Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır.
        

Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvuracaklardır.
 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

  155           Polis İmdat

  212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü

  336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği

  324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü

  212 55 00-212 55 08 Santral

   156            Jandarma İmdat

   341 03 10’dan 12’ye kadar Santral

   341 03 24 Santral

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

  377 10 00 Santral

  377 17 27 -1874-1875-1876-1877-1878 ve 153 Zabıta

  322 79 98- 326 45 66 ve 110 İtfaiye

  237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye

  336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye

  221 11 13-211 06 34- 377 74 44 MASKİ

  336 14 41 ve 188 Cenaze

       377 53 00 Santral

  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

    321 12 02 Santral

   Eğitim ve Araştırma Hastanesi : 212 80 19

   Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326 15 69

   Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü :212 1010

TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

  121 Arıza

  555 22 22- 555 10 44 Nöbetçi ( Güvenlik) Amirliği



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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