Malatya Valiliğinden Yılbaşı tedbirleri Duyurusu

Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından yapılan yılbaşı tedbirleri ile ilgili açıklama;

“Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.



Bu kapsamda; Yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.



Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır.



Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvuracaklardır.



İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 155 Polis İmdat 212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü 336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği 324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü 212 55 00-212 55 08 Santral 156 Jandarma İmdat 341 03 10’dan 12’ye kadar Santral 341 03 24 Santral MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 377 10 00 Santral 377 17 27 -1874-1875-1876-1877-1878 ve 153 Zabıta 322 79 98- 326 45 66 ve 110 İtfaiye 237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye 336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye 221 11 13-211 06 34- 377 74 44 MASKİ 336 14 41 ve 188 Cenaze 377 53 00 Santral İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 321 12 02 Santral Eğitim ve Araştırma Hastanesi : 212 80 19 Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326 15 69 Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü :212 1010 TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 121 Arıza 555 22 22- 555 10 44 Nöbetçi ( Güvenlik) Amirliği

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)