Malatya Valilik Genel Emri 2020/3

Malatya Valiliği, Havayolu ile yapılacak seyahatlerde uyulacak kurallar, Seyahat İzin Belgesi'nin alınması, seyahat öncesi ve sonrasında Sağlık çalışanları ve Kolluk güçlerinin alacağı tedbirler hakkında kararlar alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin Valilik İznine bağlanması yönünde Valiliğimizin 28.03.2020 tarih ve 2020/2 nolu Genel Emri yayımlanmıştır.

Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşleri doğrultusunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri çerçevesinde Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.03.2020 tarihli ve 18 sayılı kararıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir;

Bu kapsamda;

● Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00’dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyeceklerdir.

● Tüm vatandaşlarımızın bulundukları ikamette kalmaları esastır. Ancak;

a) Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız,

“Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerdir.

● Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebileceklerdir.

● Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacaktır.

● Malatya Havalimanında; Hava Meydanı Mülki İdare Amiri başkanlığında, Türk Hava Yolları, İl Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulu” Valiliğimiz tarafından oluşturulmuş olup, söz konusu kurul 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımıza “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlayacaktır.

● Seyahat İzin Belgesi Talepleri; Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecektir.

● Kapsam Dâhilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;

a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,

b) İçişleri Bakanlığı tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi,

c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi, üzerinden alınacaktır.

● Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacaktır.

● Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecektir.

● Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecektir.

Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)