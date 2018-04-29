Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 21:58

Malatya Valisi Ali Kaban’ın Berat Gecesi Tebrik Mesajı

Malatya Valisi Ali Kaban, Berat Gecesi dolaysıyla Tebrik Mesajı yayınladı.

Malatya Valisi Ali Kaban'ın Berat Gecesi Tebrik Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Vali Kaban'ın Mesajı, ''Allah’ın affı ve merhametinin yeryüzüne sağanak olup yağdığı, günah, borç ve cezadan kurtuluşa vesile olan Berat Gecesi’ni idrak etmenin engin hazzını ve huzurunu yaşamaktayız.

Sayısız hikmeti uhdesinde barındıran bu kutlu gecede elleri semaya açarak Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilemek, Şaban Ayı’nın manevi lezzetlerini doyasıya tatmak, muhtaçlara el uzatmak inananlar için son derece ulvi bir vazifedir.

Rahmet kapılarının açıldığı bu kutlu saatlerde Muhterem Malatya Halkımızın, Aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ediyor ve bütün insanlığa Cenab-ı Allah’tan rahmet, mağfiret, bereket, sağlık ve esenlikler niyaz ediyorum.''



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku