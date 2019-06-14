Malatya Valisi Baruş Karne Dağıttı

2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte Malatya'da 174 bin 50 öğrenci karnelerini aldı.

Yakınkent İMKB İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini veren Vali Baruş, “2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Örgün Eğitimde ilimizdeki 854 okulumuzdan 15608 Okul Öncesi Öğrencisi, 52263 İlkokul Öğrencisi, 56380 Ortaokul Öğrencisi ve Orta Öğretim kurumlarında 49790 öğrenci eğitim görmektedir. İlimizde ikinci kanaat döneminde eğitim gören toplam 174 bin 50 öğrenciye karne dağıtılacak, tatilin tüm öğretmen, öğrenci ve ailelere hayırlı olmasını diledi.”

Ayrıca hafta sonu yapılacak (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığını, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını gerektiğini ifade eden Vali Baruş, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yakınkent İMKB İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.