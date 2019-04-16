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16 Nisan 2019 Salı 16:10

Malatya Valisi Baruş ve HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa’dan Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş ve HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Malatya Valisi Baruş ve HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa'dan Başkan Gürkan'a ziyaret
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Baruş: El ele verip çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde yapmış olduğu güzel hizmetlerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de devam edeceğine inandığını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, “Valilik olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte vatandaşlarımızın layık olduğu hizmetleri yerine getirmek, onların yüzünü güldürmek için hep birlikte el ele verip çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.

Selahattin Başkanın, Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde turizm ve kültür konularına göstermiş olduğu hassasiyet ile sosyal hizmetlerde engelli ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza göstermiş olduğu hassasiyeti bu dönemde de göstereceğine inanıyorum.

Yapacağımız çalışmalarda Malatya’nın sanayisi, tarımı, turizmi ile kültür hizmetleri alanında daha iyi seviyelere gelmesi için birlikte çalışacağız. İnşallah başarılı bir dönem olur. Malatya’mız için, Malatya insanı için hayırlı bir dönem olur” şeklinde konuştu.

Gürkan: Hizmet üretme noktasında valiliğimiz ile birlikte hareket edeceğiz

Sayın Vali ve HSYK Teştiş Kurulu Başkanını Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise, “Sayın Valimiz ile Battalgazi Belediye Başkanlığımız süresince yakın çalışma içerisinde olduk. Kültürel, sosyal ve diğer yatırım alanlarında koordinasyonu Valiliğimiz ile birlikte belirleyip, yatırım önceliklerine göre hizmet götürme gayreti ve çabası içerisinde olacağız.

Sayın Valimizle yapmış olduğumuz görüşmemizde özellikle yatırımlar noktasında birlikte hareket ederek, kamu ve yerel yönetim bürokrasisinin bir araya getirilip, onların bilgi birikiminden yararlanılması o enerjinin de hizmet olarak Malatyalı hemşerilerimize ulaştırılması noktasında fikir birliği içerisindeyiz. Bu süreci atlattıktan sonra arkadaşlarımız, Valiliğimiz ile gerekli koordinasyonu sağlayarak, Malatya’mızı mazisine layık bir istikbale hazırlama noktasında el birliği ile gayret edeceğiz.

Valimiz de bu memlekete hizmet etme gayret ve çabası içerisinde, bizler de aynı fikir ve düşüncedeyiz. Önemli olan Malatya paydamızda Malatya’mızı geçmişine layık geleceğe hazırlamaktır. Tekrar ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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