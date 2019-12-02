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02 Aralık 2019 Pazartesi 17:01

Malatya Valisi Baruş’dan Dünya Engelliler Günü Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Kutlama Mesajı yayınladı.

Malatya Valisi Baruş'dan Dünya Engelliler Günü Kutlama Mesajı
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Malatya Valisi Aydın Baruş’un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlama Mesajı;

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilerin ihtiyaç ve sorunlarına dikkat çekilmesi, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması bakımından önemli bir gündür.

Geleceğe umutla bakan güçlü bir millet olmak istiyorsak bunu birbirimize destek olarak ve engelli-engelsiz tüm vatandaşlarımızın yeteneklerini rahatça ortaya koyabilecekleri bir ortamı oluşturarak başarabiliriz. Bu nedenle, toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmak, onların hayata olumlu bakmasını sağlamak bu milletin bireyleri olarak hepimizin sorumluluğudur.

Engelli kardeşlerimizin her an yaşama sevincini hissetmesini sağlamak, ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine olan inancımızı hep birlikte paylaşmak, Türkiye’nin yükselmesi için hep birlikte el ele mücadele etmek üzerimize düşen önemli bir vazifedir.

Sosyal yaşamın her aşamasına etkin bir şekilde katılmak engelli veya engelsiz tüm bireylerin doğal hakkıdır. Ülkemizde de nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetecek şartların oluşturulması, yaşam kalitelerinin artırılması, sosyal imkânlardan gerektiği şekilde yararlanmaları temel önceliklerimizden olmalıdır. Sosyal yaşam mekânlarının ve kamu hizmetlerinin engellilerin erişimine uygun hale getirilmesinde kamu kurumlarına ve özellikle yerel yönetimlere önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir.

Engelli olmalarına rağmen hayat mücadelesini azimle devam ettiren, spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına her alandaki başarıları ile çocuklarımıza ve gençlerimize örnek oluşturan engellilerimiz geleceğe çok daha olumlu ve umutla bakmamıza vesile olmaktadır. Bu mücadeleyi ortaya koyan tüm engelli kardeşlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli kardeşlerimizin yaşadığı güçlüklere karşı duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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