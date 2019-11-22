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22 Kasım 2019 Cuma 12:05

Malatya Valisi Baruş’dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Kasım 2019 Öğretmenler Günü dolaysıyla Kutlama Mesajı yayınladı.

Malatya Valisi Baruş'dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı
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Malatya Valisi Aydın Baruş’un 24 Kasım 2019 Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı;

“Eğitim bir ülkenin bugününü ve geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Çünkü eğitimin konusu insandır. İnsan yetiştirmek milletlerin en önemli önceliklerinden biri olagelmiştir.

"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Emr-i İlahisi istikametinde, bilmeyene öğretmeyi ilke edinen, gücünü sevgiden alan ve malzemesi insan olan öğretmenlik, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleklerinden birisidir.

İyiliği, doğruluğu, güzel olanı anlayıp tatbik etmek; kötülükten, yanlıştan, zararlı olandan sakınmak gibi erdemlere sahip olabilmek, ailelerinden sonra çocuklarımızın rol modeli olan öğretmenler sayesinde mümkün olmaktadır.

Toplumun yapı taşı olan bireylere daima ideal ve erdemli olanı tercih etme faziletini öğreten, yetiştirdikleri çocuklar ve gençler sayesinde milletlerin geleceğini aydınlatanlar, Hz. Ali Efendimizin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" diye değerini işaret ettiği fedakâr öğretmenlerdir.

Öğretmenler, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, onları geleceğe hazırlayan, görevini icra ederken her türlü fedakârlığı tereddütsüz gösteren toplum mimarlarıdır. Bu nedenle, insanı bilgi ve irfanla donatan öğretmenler her zaman toplumları ayakta tutan kişiler olmuştur.

Kurtuluş Savaşı'nın nihayete ermesinin ardından kendisine sorulan "İşte memleketi kurtardınız, şimdi ne yapmak istersiniz?" sorusuna Atatürk: "Maarif vekili olarak millî irfanı yükseltmeye çalışmak, en büyük emelimdir" diye cevap vermiş ve bu kutsal mesleğin önemini tarihe altın harflerle işlemiştir.

Toplumların eğitim ve öğretime verdiği değer kendilerinin gelişmişlik ve kalkınmışlık derecelerini belirler. Kültür, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarında kalkınmış ve ilerlemiş olmanın, eğitim ve öğretim sorunlarını çözmüş bir toplum olmakla mümkün olacağını söylemek doğru olacaktır.

Her ne kadar günümüz eğitim sisteminde teknolojinin unsurlarından istifade ediliyor olsa da, eğitimin ana unsurunun öğretmen olduğu muhakkaktır. Öğretmenin etkin olmadığı bir eğitim sisteminin başarılı olması asla mümkün değildir.

Bu vesileyle; başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde ülkemizin geleceğini teminat altına alan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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