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30 Aralık 2019 Pazartesi 10:32

Malatya Valisi Baruş’un Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2020 yılının başlayacak olmasından dolayı Yeni Yıl Kutlama Mesajı yayınladı.

Malatya Valisi Baruş'un Yeni Yıl Kutlama Mesajı
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Malatya Valisi Aydın Baruş’un Yeni Yıl Kutlama Mesajı;

“Saygıdeğer Malatyalılar,

Hayatımızdan bir yıl daha nihayete ererken, yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinilmiş olması ve bu tecrübeler ışığında yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, mutluluk ve başarılara millet olarak birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez şartıdır.

Yeni yılın, huzur ve başarıyla mücehhez bir geleceğe adım atılması yolunda dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesi; daha iyiye, daha güzele vasıl olmak için azim ve gayretlerimizi artırması en büyük temennimdir.

Bu vesileyle; 2020’nin hâlihazırda hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Malatya halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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