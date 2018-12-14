Malatya Yeni Kent Meydanına Kavuşuyor

Malatya’nın turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması konusunda kısa, orta ve uzun vadede projelerini bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi doğal ve tarihi güzelliklerin korunmasının yanı sıra Malatya’nın sembol mekanlarını da düzenliyor.

Kent Meydanında bulunan Ziraat Bankasının yeri ile ilgili görüşmeler yapılarak yeni yer ve bina yapımı konusunda anlaşma sağlanmış mevcut yerin yıkımı yapılarak meydan düzenlemesi şeklinde projelendirilmişti. Yine aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi Esenlik şirketine ait market binasının olduğu alan, Emekliler Parkı ve taksi durağı meydan düzenlemesine dahil edildi. Bu ay sonuna kadar yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasından sonra meydanda yeni düzenleme çalışmaları başlayacak.

Meydan düzenlemesi tamamlandığında Malatya’nın sembol mekanlarının arasında yer alacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Kent Meydanı çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Malatya’nın sembol mekanları olan Kernek Meydanı, Kanalboyu, Hürriyet Parkı, Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Pınarbaşı’nın geçmişte düzenlenerek Malatya’ya yakışır bir hale getirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hayvanat Bahçesi, Beydağı Tabiat Parkı, Beylerderesi Şehir Parkı’nın da bu sembol mekanlar arasına gireceğini söyledi.

Yerli, yabancı birçok turistin bir şehirde ilk uğradığı yerlerin başında kent meydanları geldiğini ifade eden Başkan Polat, “Malatya Yeni Kent Meydanı için çalışmalara başladık. Alan üzerinde bulunan yapıları yıkıyoruz. Bu çalışmaların devamında 7000 metrekare üzerinde kent meydanı çalışmaları yapacağız, yeşil alan oluşturacağız. Meydan üzerinde bulunan mevcut ağaçlarımızı koruyup, yeni ağaçlar dikeceğiz. Yer zemini, kent mobilyaları ve peyzaj öğeleriyle daha nezih ve güzel bir meydan düzenlemesi yapacağız. Malatya’mızın güzelliğine güzellik katacağız. Yeni yapılacak Kent Meydanı alanı, Yeni Cami alanı ve Kapalı Çarşı üzeri olmak üzere toplam 27.000 m2 meydan oluşacak.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)