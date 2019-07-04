Malatya Yeşilay Danışmanlık Merkezi Faaliyete Başlıyor

Yeşilay Malatya Şube Başkanı Dr. İbrahim Keleş, Malatya’da yeni faaliyete geçen Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin yapacağı faaliyetlerle ilgili bilgi verip, göreve başlayan personelleri tanıttı. Malatya Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin kurulumu aşamasındaki destek ve katkılarından dolayı Vali Baruş’a teşekkürlerini iletti.

Dr. İbrahim Keleş, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin alanında uzman kadrosu ile alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda öncü sivil toplum kuruluşu olduğunu, Yeşilay’ın bağımlılığı önleyici, koruyucu faaliyetlerinin yanında artık rehabilite hizmetleri ile de destek verdiğini, bağımlılık ile ilgili sorun yaşayan bireylerin, aile ve yakınlarının 444 79 75 telefon numaralı danışma hattından randevu alarak, Yeşilay Danışmanlık Merkezine müracaat edip hem psikolojik hem de sosyal destek alabileceklerinin söyledi.

Vali Aydın Baruş, bağımlılıkla mücadelenin önemini ve bu alanda Yeşilay’ın çalışmalarının önemli olduğunu ve desteklerinin devamlı olacağını, ziyaretten ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin hizmete başlıyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)