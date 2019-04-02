Malatya’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı

Malatya Valiliği koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle farkındalık yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. İnönü Caddesi’nde toplanan kalabalık ellerinde mavi balonlar ve dövizlerle sloganlar atarak Malatya Park AVM önüne kadar yürüdü.

Gerçekleştirilen etkinlik sonunda yürüyüşe katılanlar tarafından otizmliler için mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Ardından Malatya Park AVM içerisinde İbni Sina Özel Eğitim İş Okulu tarafından hazırlanan Otizmli Kadrajından Fotoğraf ve Farkındalık Sergisinin açılışı yapıldı.

Açılış öncesi Farkındalık Sergisinin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vali Aydın Baruş, “aynı zamanda Otizm farkındalığını da tüm insanlarımıza duyurmak için bir araya geldik, yürüyüş tertip ettik, çocuklarımız ile birlikte balonlarımızı uçurduk” dedi.

“Hayatı hep birlikte paylaşmak için, hayata umutla bakmak için, çocuklarımızın gözlerindeki sevinç pırıltılarını arttırmak için çalışıyoruz, çalışmamızda lazım. Burada el birliği ile hareket edersek ve toplumun tüm kesimlerinde otizmle karşılaşabileceğimizi hiçbir zaman unutmazsak bu çocuklarımızın topluca elinden tutabilir, onları güzelce eğitebilir ve hayata pozitif bakmalarını sağlayabiliriz. Bu noktada Malatya’mızda bu konuya ilgi gösteren, alakalarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza ve çocuklarımızın eğitimlerinde pay sahibi olan tüm eğitimci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Otizmli çocuklarımızın gözüyle fotoğraf sergisini burada açıyoruz İnşallah çocuklarımız ve aileleri için hayırlı olur” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)