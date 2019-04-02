Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Nisan 2019 Salı 16:46

Malatya’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, Dede Korkut Parkından başlayan ve Malatya Park AVM önünde sona eren Farkındalık Yürütüşüne katıldı.

Malatya'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Malatya Valiliği koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle farkındalık yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. İnönü Caddesi’nde toplanan kalabalık ellerinde mavi balonlar ve dövizlerle sloganlar atarak Malatya Park AVM önüne kadar yürüdü. 

Gerçekleştirilen etkinlik sonunda yürüyüşe katılanlar tarafından otizmliler için mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı. 

Ardından Malatya Park AVM içerisinde İbni Sina Özel Eğitim İş Okulu tarafından hazırlanan Otizmli Kadrajından Fotoğraf ve Farkındalık Sergisinin açılışı yapıldı.

Açılış öncesi Farkındalık Sergisinin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vali Aydın Baruş, “aynı zamanda Otizm farkındalığını da tüm insanlarımıza duyurmak için bir araya geldik, yürüyüş tertip ettik, çocuklarımız ile birlikte balonlarımızı uçurduk” dedi.

“Hayatı hep birlikte paylaşmak için, hayata umutla bakmak için, çocuklarımızın gözlerindeki sevinç pırıltılarını arttırmak için çalışıyoruz, çalışmamızda lazım. Burada el birliği ile hareket edersek ve toplumun tüm kesimlerinde otizmle karşılaşabileceğimizi hiçbir zaman unutmazsak bu çocuklarımızın topluca elinden tutabilir, onları güzelce eğitebilir ve hayata pozitif bakmalarını sağlayabiliriz. Bu noktada Malatya’mızda bu konuya ilgi gösteren, alakalarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza ve çocuklarımızın eğitimlerinde pay sahibi olan tüm eğitimci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Otizmli çocuklarımızın gözüyle fotoğraf sergisini burada açıyoruz İnşallah çocuklarımız ve aileleri için hayırlı olur” dedi.  



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş, Yunus Emre M.T. Anadolu Lisesini Ziyaret etti. Vali Baruş, Yunus Emre M.T. Anadolu Lisesini Ziyaret...
Okullarda Doğayla İlgili Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor Okullarda Doğayla İlgili Farkındalık Çalışmaları...
Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Bilimsel destekli tarımsal üretimi önemsiyoruz'' Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Bilimsel...
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’nun Miraç Kandili Mesajı MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’nun Miraç Kandili...
ValiBaruş’un Miraç Gecesi Kutlama mesajı ValiBaruş’un Miraç Gecesi Kutlama mesajı
Başkan Avşar'dan Miraç Kandili Mesajı Başkan Avşar'dan Miraç Kandili Mesajı
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Vali Baruş, Yunus Emre M.T. Anadolu Lisesini...
Malatya Valisi Aydın Baruş, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İncelemelerde Bulundu.

Haberi Oku