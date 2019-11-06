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06 Kasım 2019 Çarşamba 14:54

Malatya’da 444 Çocuğa Kışlık Mont Dağıtıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Uzat Elini Derneği Uzat Elini Yardım Organizasyonu temsilcileri tarafından düzenlenen "Üşüyorum Kampanyası” kapsamında Malatya’da bulunan 444 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık mont dağıtım programına katıldı.

Malatya'da 444 Çocuğa Kışlık Mont Dağıtıldı
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Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen “Üşüyorum Kampanyası” kışlık mont dağıtım programına, Vali Aydın Baruş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cengiz Eyibil ve Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu katıldı.

Program, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Eyibil ve Türkiye Koordinatörü Yavilioğlu’nun selamlama konuşmasıyla başlandı. Konuşmalarında organizasyonun faaliyetleri hakkında geniş bilgi verdiler.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, “ Bizler sevgili peygamberimizin “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” prensibine göre yaşayan insanlarız. Çevremizde ihtiyaç sahibi aileler olduğu zaman, sokakta ayakkabısız yürüyen çocuklar olduğu zaman, sırtında elbisesi olmadan okula giden yavrularımız olduğu zaman yüreğimizin derinlikleri sızlıyor. İşte bu anlayış bizim dinimizin bizlere vaaz etmiş olduğu bu temel prensipten kaynaklanıyor. Ne mutlu bu endişeyi her zaman duyanlara, ne mutlu komşusu açken tok yatmayanlara. Onun için ben Uzat Elini Yardım Organizasyonunun böyle faziletli bir davranışı gerçekleştirmesinden dolayı başta Genel Başkan Cengiz Bey'e ve Türkiye koordinatörü Hilmi Bey'e Çok teşekkür ediyorum. İlimizde hiçbir şekilde başkasının sırtındaki elbisesine özenen, ayakkabısına özenen çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Bu anlamda Devletimiz her türlü olanağını seferber ediyor. Devletimizin bugün sağlamış olduğu olanaklar gerçekten ihtiyaç sahibi hiçbir aile bırakmamak üzerine kurulu. Ancak işin diğer bir tarafı var eğer içinde yaşadığımız toplumda kardeş bildiğimiz, komşu bildiğimiz insanların ihtiyaç sahibi olduğunu bilerek onları umursamaz bir şekilde davranırsak bu bizlere yakışmaz, bizim hayat prensibimize yakışmaz. Dolayısıyla bu endişeyi duyarak bu tür organizasyonlar düzenlemek, özellikle bu organizasyonlar içerisinde gençlere yer vermek çok önemli. Uzat Elini Yardım Organizasyonunun Türkiye'deki gönüllüleri arasında gençlerin bulunduğunu öğrenmek beni çok sevindirdi. Çocuklarımıza gençlerimize sosyal yardımın ve kendi sahip olduğu imkânları başkalarıyla paylaşmanın erdemini mutlaka öğretmemiz gerekiyor. Bugün yardım ettiğimiz çocuklar yarının yetişkin fertleri olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme alışkanlığını burada görüyorlar. Dolayısıyla bu davranışı onlara kazandırmak, gençlerimizi de sosyal faaliyetlere katma anlamında önemli bir organizasyon. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin Türkiye'de yaşayan ve dünyanın dört bir tarafında yaşayan kardeşlerini unutmaması ve onlara Avrupa'dan yardım elini uzatmaları ayrıca takdir edilmesi gereken bir davranış. Bundan dolayı yardım eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.

Sevgili çocuklar bugün burada giyeceğiniz montları teslim aldığınız zaman, sıcak bir şekilde okula gittiğiniz zaman lütfen sizlere bu yardımı yapan insanları dualarınızdan eksik etmeyin. Her okula gidişinizde ve bu montları giyişinizde onlara dua edin ki bu iyilikseverlik artsın eksilmesin ve biz de sizlerle birlikte geleceğimize güvenle yürüyelim. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz, sizlerin her derdi bizi ilgilendiriyor, sizlerin üşümesini istemiyoruz, sizlerin yoksulluklar içerisinde eğitimine devam etmenizi istemiyoruz. Bu nedenle bugün gerçekleştirilen bu organizasyonda sıcak bir ortama kavuşacak olan yavrularımıza giysilerinin hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar bu organizasyonu gerçekleştiren, bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum “dedi.

Konuşmaların ardından kışlık montların dağıtımlarına geçildi. Önceden tespit edilen çocukların isimleri tek tek okunularak yeni kışlık montları kendilerine teslim edildi. Vali Aydın Baruş’un, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cengiz Eyibil’e plaket takdiminin ardından program sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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