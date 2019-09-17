Malatya’da Ahilik Kültür Haftası Kutlandı

Malatya Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayarım için ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilk tören sona erdi.

Ahilik Kültürü haftası için ikinci tören Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Törene Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter, Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, kamu kurum ve kuruluş yönetici ve temsilcileri, esnaf odası başkan ve yöneticileri katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Malatya ESOB başkanı Keskin, son günlerdeki annelerin eyleminden dolayı Ahilik Teşkilatı içinde kadına verilen öneme dikkat çekmek istediğini vurgulayarak, “Bacıyan-ı Rum Teşkilatı, yani Anadolu kadınlar Birliği ülkesinin birlik ve beraberliğine, ailesine olan sadakatiyle ahilik kültürünün temelini oluşturan bir teşkilattır. Tıpkı bugünkü Diyarbakır’da annelerin çocukları için terör örgütü PKK’nın ve diğer devletimize karşı olan unsurlara yönelik dimdik ayakta durduğu gibi Selçuklu kadınını, Osmanlı kadınının, Cumhuriyet kadınının açık bir örneğidir. Bu annelerin acılarını yürekten paylaşıyor haklı olan bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. İşte ülkenin birlik ve beraberliğine bayrağın, vatanın bölünmezliğine bu cesur analara bütün bölgenin destek vermesi lazım. biz sonuna kadar annelerin acılarını paylaşıyoruz. Devletimizle birlikte olan, milletimizle birlikte olan herkesle bizde sonuna kadar birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletin sonuna kadar destek vereceğine kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadelenin yapısına baktığınız zaman ahilik kültürünün ne kadar önemli olduğunu tekrar görmekteyiz. Ahiliği anladıkça göreceğiz ki mert olmak, delikanlı olmak, ailesini vatanını savunmak Ahiliğin temelinde bunlar yatmaktadır. Anadolu’da Ahilerin Moğollara karşı göstermiş olduğu mücadele bunun bir göstergesidir. Gelin hep beraber ahilik kültürünün bu kriterini öğrenelim ve yaşatalım.” diye konuştu.

Salonda bulunan gençlere de seslenen Keskin şöyle devam etti; “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, siz gençler geleceğin teminatısınız. Çünkü bu ülkeyi size emanet etmiştir. Sizin de Ahilik Kültürünü tamamen incelemeniz bir yaşam biçimine dönüştürmeniz hem sizin hem ülkenin geleceği için çok önemlidir”

Keskin, Ahilik Haftası nedeniyle katkılarından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.

Törende bir konuşma yapan Çalık, “Esnafımız her gün dükkanını besmeleyle, duayla açar, akşam da kanaat içinde kazandığına hamd ederek, şükrederek dükkanını kapatır. Bu bizim geleneğimiz göreneğimizdir. Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Ahilik Kültürü Anadolu topraklarının İslamlaşmasında ve Osmanlı Devletinin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş, mesleki yardımlaşma ve dayanışma sağlamanın ötesinde, maneviyatı maddi kazançtan üstün tutan felsefesi ile insanlığa yeni ufuklar kazandırmıştır. Bizim kültürümüzde esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan kişi değildir. Semtimizin, mahallemizin, sokağımızın ağabeyidir. Esnaf, manevi değerlerimizin, geleneklerin, kültürün, dilin muhafızı, toplumsal dokunun, sosyal dayanışmanın ve adaletin teminatı, güvenilirliğin, dürüstlüğün simgesidir. Esnafımızı hemen her fırsatta ziyaret ediyoruz. Sizlerle içtiğim bir bardak çayın, yapmış olduğum sohbetin bir başkadır.” dedi.

Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü; “AK Parti Hükümetleri olarak esnafımızın her zaman yanında destekçisi olduk. Sicil affından ÖTV muafiyetine, Ahilik sandığı uygulamasından faizsiz kredi desteklerine kadar verdiğimiz destek artarak devam etti. Vergi mevzuatında sürekli esnaf ve sanatkarlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Emeklilik sonrası işini yürütmeye devam eden esnaf ve sanatkarlarımız için sosyal güvenlik destek primini kaldırdık. Son yıllarda ülkemize yapılmak istenen ekonomik darbeyi de hep birlikte el birliği ile atlattık atlatmaya da devam edeceğiz. Hükümet olarak yaptığımız düzenlemelerle, üretimi, mesleki eğitimi ve kaliteyi artırıcı nitelikteki teşviklerimizle esnaf ve sanatkarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Malatya 2010-2019 yılları arasında KOSGEB ‘ten 15 bin 428 girişimci adayımız Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katılarak Sertifika almıştır. 2003 – 2019 yılları arasından KOSGEB desteklemelerinden ve kredilerinden toplamda 10 bin 495 işletmemiz 276 Milyon TL’dir.” dedi.

Çalık, yılın ahilerine şed kuşatılmasına da katılırken, Ahilik Kültür Haftası kapsamında Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen Ahilik Aşuresi ikramına da katıldı.

Konuşmaların ardından söz alan Vali Baruş: “Ahilik kültürünü yeni nesillere anlatmak ve aktarmak amacıyla kutlanan Ahilik Haftasını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programa iştirak eden esnafımızın nezdinde, ticaret ve ekonomik hayatımızda çok önemli yer tutan esnaf teşkilatımızın tüm mensuplarının Ahilik Kültürü Haftası tebrik ediyor, kendileri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tarih Boyunca, Medeniyetimizin temel değerlerinden biri haline gelen ve yüzyıllardır hayat anlayışımıza ve ticaret ahlakımıza yön veren en temel kurumlardan olan Ahilik Teşkilatı işte böyle bir anlayışla kurulmuştur. Miladi 1205 yılında Anadolu’ya gelen Horasan erenlerinden Ahi Evran (1171-1262) Horasan, Harezm ve Türkistan bölgelerinden gelen Türk Esnaf ve Sanatkarlarını, ahlak, yardımseverlik, konukseverlik ve sanat birleşimi olan ahi kuruluşu içinde birleştirip örgütlendirmiştir. “Ahilik” günümüzde esnafa özgü bir kavram olarak algılanmakta, Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince de ahilik akla gelmektedir. Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahilik işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olmuştur.

Ahiliğin kaynağı fütüvvettir. Fütüvvet; genç, yiğit, cömert demek olan ‘feta’ kelimesinden türemiş olup gençlik, kahramanlık ve cömertlik anlamında bir kelimedir. 13.yydan itibaren Anadolu şehirlerinin önemli bir kısmında esnaf ve zanaatkar topluluklarının bir araya geldiği Ahilik Teşkilatı fütüvvet anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Bu anlamların yanında Fütüvvet; dünya ve ahirette halkı, nefsine tercih etmek; cömertçe vermek, başkasını rahatsız etmemek, şikayet ve sızlanmayı terk etmek, haramlardan uzaklaşmak ve ahlaki değerlere sahip olmak diye tanımlanmıştır. Bugün de hepimiz için hayat düsturu olması gereken; erdem, irfan, fazilat, ihlas, azim, vefa, cömertlik, adalet, sabır, kanaat, iffet, cesaret gibi insani özellikler Ahilik Kültürünün bize miras bıraktığı en temel insani değerlerdir.

Ahi olan kişinin üç şeyi hep açık, başka üç şeyi de hep kapalı olmalıdır. Yoksullara, düşkünlere yardım etmek için ‘eli açık olmak’; konuk olmak ya da ondan bir şey istemeye gelenler için ‘kapısı açık olmak’; yoksullara, düşkünlere, konuklara yedirmek, açları doyurmak için ‘sofrası açık olmak’. Kimsenin ayıbını görmemek, kimseye kötü gözle bakmamak için ‘gözü bağlı olmak’; kimsenin ırzına, namusuna, haysiyet ve onuruna kötülük etmemek için ‘beli bağlı olmak’; kimseye kötü söylememek, kimse hakkında iftira etmemek, münafıklık, koğuculuk yapmamak için ‘dili bağlı olmak’. Bu ilke ve prensipler yüzyıllardır milletimizin hayata bakışında temel değerler haline gelmiş, yabancılar tarafından bu milletin dünyaya örnek gösterilen karakter özellikleri olarak ifade edilmiştir.

Türk Milletinin bu hasletleri bu topraklar üzerinde seyahat eden tarihçiler de sık bir şekilde vurgulamaktadır. Ahilik, esnaf teşkilatı mensupları için ahlak ilkelerini uygulamanın yanında, Anadolu Birliği, refahı, toplum düzenini sağlayan ve halkın maddi, manevi tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu olmuştur. Ahilik kurumunun banisi Ahi Evran ahlak, konukseverlik, yardımseverlik ve sanatın karışımı olan ahiliği örgütleyerek onu, o denli saygın bir duruma getirmiştir ki, dönemin emirleri, hükümdarları bile bu kuruma üye olmayı onur saymışlardır. Osmanlı Devletinin hükümdarlarından olan Orhan Gazi ve oğlu 1. Murat Hüdavendigar birer Ahidirler. Tarih boyunca toplumsal yaşamımızda çok önemli rol üstlenmiş olan Ahilik Kültürünü bugün de yaşatmak ve bu kültürün bize miras bıraktığı ilkeleri hayat düsturu olarak gelecek nesillere aktarmanın milli birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize ve dayanışma ruhumuza çok önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyorum. Ahilik Kültürünün temel ilkelerinin bugünde bizlere hayat rehberi olmasını diliyorum. Ahilik Haftasını kutladığımız bugün vesilesiyle, Ahiliğin kurucusu olan ve bu teşkilata ismini veren Ahi Evran atamızı ve bu müesseseyi yüzyıllardır yaşatan ceddimizi rahmetle anıyorum. Helal kazanç ve insanlara hizmet yolunda alın teri döken tüm esnafımızın Ahilik Kültürü Haftasını tebrik ediyorum. Sizlere sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Doç. Dr. Bilal Gök’ün “Ahilik” ile ilgili vermiş olduğu konferansın ardından Şed Kuşatma töreni gerçekleştirildi. Akabinde Vali Baruş ve protokol tarafından “Yılın Ahisi Ödülü”, “Yılın Kalfası Ödülü” ile “Yılın Çırağı Ödülü” verildi. Aşure dağıtımı ile program sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)