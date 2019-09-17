Malatya’da Ahilik Kültür Haftası Kutlandı

Malatya Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayarım için ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilk tören sona erdi.
Ahilik Kültürü haftası için ikinci tören Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Törene Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter, Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, kamu kurum ve kuruluş yönetici ve temsilcileri, esnaf odası başkan ve yöneticileri katıldı.
Törende açılış konuşmasını yapan Malatya ESOB başkanı Keskin, son günlerdeki annelerin eyleminden dolayı Ahilik Teşkilatı içinde kadına verilen öneme dikkat çekmek istediğini vurgulayarak, “Bacıyan-ı Rum Teşkilatı, yani Anadolu kadınlar Birliği ülkesinin birlik ve beraberliğine, ailesine olan sadakatiyle ahilik kültürünün temelini oluşturan bir teşkilattır. Tıpkı bugünkü Diyarbakır’da annelerin çocukları için terör örgütü PKK’nın ve diğer devletimize karşı olan unsurlara yönelik dimdik ayakta durduğu gibi Selçuklu kadınını, Osmanlı kadınının, Cumhuriyet kadınının açık bir örneğidir. Bu annelerin acılarını yürekten paylaşıyor haklı olan bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. İşte ülkenin birlik ve beraberliğine bayrağın, vatanın bölünmezliğine bu cesur analara bütün bölgenin destek vermesi lazım. biz sonuna kadar annelerin acılarını paylaşıyoruz. Devletimizle birlikte olan, milletimizle birlikte olan herkesle bizde sonuna kadar birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletin sonuna kadar destek vereceğine kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadelenin yapısına baktığınız zaman ahilik kültürünün ne kadar önemli olduğunu tekrar görmekteyiz. Ahiliği anladıkça göreceğiz ki mert olmak, delikanlı olmak, ailesini vatanını savunmak Ahiliğin temelinde bunlar yatmaktadır. Anadolu’da Ahilerin Moğollara karşı göstermiş olduğu mücadele bunun bir göstergesidir. Gelin hep beraber ahilik kültürünün bu kriterini öğrenelim ve yaşatalım.” diye konuştu.
Salonda bulunan gençlere de seslenen Keskin şöyle devam etti; “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, siz gençler geleceğin teminatısınız. Çünkü bu ülkeyi size emanet etmiştir. Sizin de Ahilik Kültürünü tamamen incelemeniz bir yaşam biçimine dönüştürmeniz hem sizin hem ülkenin geleceği için çok önemlidir”
Keskin, Ahilik Haftası nedeniyle katkılarından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.
Törende bir konuşma yapan Çalık, “Esnafımız her gün dükkanını besmeleyle, duayla açar, akşam da kanaat içinde kazandığına hamd ederek, şükrederek dükkanını kapatır. Bu bizim geleneğimiz göreneğimizdir. Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Ahilik Kültürü Anadolu topraklarının İslamlaşmasında ve Osmanlı Devletinin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş, mesleki yardımlaşma ve dayanışma sağlamanın ötesinde, maneviyatı maddi kazançtan üstün tutan felsefesi ile insanlığa yeni ufuklar kazandırmıştır. Bizim kültürümüzde esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan kişi değildir. Semtimizin, mahallemizin, sokağımızın ağabeyidir. Esnaf, manevi değerlerimizin, geleneklerin, kültürün, dilin muhafızı, toplumsal dokunun, sosyal dayanışmanın ve adaletin teminatı, güvenilirliğin, dürüstlüğün simgesidir. Esnafımızı hemen her fırsatta ziyaret ediyoruz. Sizlerle içtiğim bir bardak çayın, yapmış olduğum sohbetin bir başkadır.” dedi.
Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü; “AK Parti Hükümetleri olarak esnafımızın her zaman yanında destekçisi olduk. Sicil affından ÖTV muafiyetine, Ahilik sandığı uygulamasından faizsiz kredi desteklerine kadar verdiğimiz destek artarak devam etti. Vergi mevzuatında sürekli esnaf ve sanatkarlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Emeklilik sonrası işini yürütmeye devam eden esnaf ve sanatkarlarımız için sosyal güvenlik destek primini kaldırdık. Son yıllarda ülkemize yapılmak istenen ekonomik darbeyi de hep birlikte el birliği ile atlattık atlatmaya da devam edeceğiz. Hükümet olarak yaptığımız düzenlemelerle, üretimi, mesleki eğitimi ve kaliteyi artırıcı nitelikteki teşviklerimizle esnaf ve sanatkarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Malatya 2010-2019 yılları arasında KOSGEB ‘ten 15 bin 428 girişimci adayımız Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katılarak Sertifika almıştır. 2003 – 2019 yılları arasından KOSGEB desteklemelerinden ve kredilerinden toplamda 10 bin 495 işletmemiz 276 Milyon TL’dir.” dedi.
Çalık, yılın ahilerine şed kuşatılmasına da katılırken, Ahilik Kültür Haftası kapsamında Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen Ahilik Aşuresi ikramına da katıldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)