Malatya’da Çocuklara Özel Müze Büyük İlgi Görüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerle çocukların hem fiziksel hem de ruhsal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkı sağlıyor.

“Gölge Oyunlarıyla Geçmişe Gidiyorlar”

Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce faaliyete açılan Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesinde çocuklar, ahşap kuklalardan ahşap arabalara kadar birçok oyuncakla oynama imkânı buluyor. Gölge oyunu gösterisiyle, Hacivat ve Karagöz’ün kadim dostluklarına şahit olup, birbirleriyle nasıl atıştıklarını keyifle izliyorlar.

“Haftanın 6 Günü Çocukların Hizmetine Açık”

Sanat Sokağında hizmet veren Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Müze, Pazartesi günü dışındaki haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi gezip Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen oyuncakları gören çocuklar, iki ayrı etkinlik atölyesindeki etkinliklere de katılıyorlar.

Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi’nden 2018 yılında toplam 94 anaokulu ve ilkokulundan 7 bin 50 öğrencinin yararlandığı belirtildi. Hafta sonları serbest zamanlı olarak Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi’ne gelip etkinliklere katılan 3 bin 200 çocukla birlikte yıl içinde toplamda 10 bin 250 çocuk müzeden yararlanmış oldu. Programlı olarak verilen randevuyla gelen öğrenciler hem oyuncak yapma, resim ve boyama etkinliklerine katılıyor hem de müzeyi gezme imkânı buluyor. Öğrencilere ayrıca Hacivat-Karagöz gösterimi de gerçekleştiriliyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)