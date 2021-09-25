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25 Eylül 2021 Cumartesi 18:26

Malatya’da deprem konutlarında sona doğru

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Çalık, Malatya’da 24 Ocak 2020 depreminin ardından yürütülen kentsel çalışmalar kapsamında kentin 5 ilçesinde 6 bin 207 konut ve sosyal donatıları ile birlikte toplam 2 milyar 200 milyon liralık yatırımın devam ettiğini belirtti.

Malatya'da deprem konutlarında sona doğru
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Çalık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2. Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile birlikte depremzedeler için yapımı devam eden konutlardaki son durum ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.
Malatya Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğündeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar görenler için yaptırılan konutların bir kısmının hak sahiplerine teslim edildiğini, önümüzdeki hafta Battalgazi’deki 376 konutun daha kura çekiminin yapılarak vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.
Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından depremin ardından kentte hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ve inşaatına başlanan 6 bin 207 konuttan yapımı bitenlerin depremzedelere teslim edildiğini belirterek, “Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallemizin Gelinciktepe bölgesi birinci etaptaki 678 konutun kuraları çekilmiş ve hak sahiplerine teslim süreci devam etmekte, ikinci etaptaki 553 konutun yapımı tamamlandı ve önümüzdeki ay kurası çekilecek, üçüncü etaptaki 296 konutun yapımı tamamlandı ve 1 blok için kura çekimi yapıldı. Battalgazi Eski Malatya Mahallesindeki 472 konutun yapımı tamamlandı ve kurası çekilecek. Pütürge ilçesinde 208 konut tamamlandı ve hak sahiplerine anahtar teslimi devam ediyor ve Pütürge Tepehan Mahallesi'ndeki 96 konutun yapımı tamamlandı ve önümüzdeki günlerde kurası çekilecek. Kale ilçesinde 309 konutun kurası çekildi, hak sahiplerine teslim edildi. Kale Kumluyazı da 130 konutun yapımı tamamlandı. Gökçe 124 konut ve 76 ticarethanenin yapımında sona gelindi ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Doğanyol ilçe merkezimizde 320 konut ve 38 ticarethane yapımı bitmek üzere. Yeşilyurt ilçesinin Yakınca Mahallesinde 499 konut ile Kaynarca Mahallesinde 126 konutun yapımı devam ediyor ve yıl sonunda tamamlanmış olacak. Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesinde 57 konut ve 9 dükkanın yapımı devam ediyor. Önümüzdeki hafta Battalgazi’deki 376 konutun daha kura çekimi yapılarak vatandaşlara teslim edilecek.”
491 ADET KIRSAL KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI
Kırsalda ve ilçelerde inşaatların hızlı bir şekilde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalık, “Bir taraftan da kırsal mahallelerimizde yapılması planlanan bin 327 kırsal konutundan 491’i ve 214 ahırın yapımı tamamlandı, bu ay sonunda 100 kırsal konut daha tamamlanacak, geri kalanların yapımı da hızla devam ediyor. Malatya'mızda yapımı süren deprem konutlarının ihale bedeli yaklaşık 2,2 milyar lirayı buluyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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