Malatya’da Drone Kursu Açıldı

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ kursla ilgili şu açıklamalarda bulundu; ‘’Malatya’da açılan drone kursu için Huma akademi şirketi ile iletişime geçtik ve kursu açtık. Yoğun katılım ile kurs eğitimi gerçekleştirdik. İki gün süren kursta başarılı olan kişiler İHA sistem operatörü eğitimi himayesinde verilen drone eğitim lisans belgesine sahip oldular. Bu belgeyi alan bireyler istediği yerde ilgili makamların izni ile görev yapabilecekler. Günümüz teknolojisi drone hem ticari hem farklı şekillerde bu belgeler ve lisanslar çok önem arz etmektedir. Dedi .’’

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)