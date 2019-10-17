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17 Ekim 2019 Perşembe 14:29

Malatya’da Engelli Hakları Konusu Ele Alındı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelli ve ailelerine yönelik ‘Engelli Hakları’ programı gerçekleştirildi.

Malatya'da Engelli Hakları Konusu Ele Alındı
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Engelli Hakları seminerine Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Şube Müdürleri ile çok sayıda engelli ve aileleri katıldı. 


Engelli Hakları programında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı; “Engelli Hakları programının engelli ailelerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Bu programlar farklı alanlarda devam edecek. Engellilerimizin her zaman ve her yerde yanındayız. Programa katılan engelli ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 


Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesinde gerçekleştirilen “Engelli Hakları” seminerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler uzmanı Ahmet Ede engelli hakları hakkında bilgiler aktardı. 


Engelli vatandaşlarımıza, devletimiz tarafından sosyal kültürel ve eğitim alanlarında birçok imkânlar sağlandığını ifade eden Ede, “Bu imkânlar çerçevesinde gerekli bakim ve ücret yardımları yapılmaktadır. Bu konuda Belediyemiz, Sosyal Yardımlaşma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız v.b kamu kurumlarımız çalışmalar yürütmektedir” ifadelerine yer verdi. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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