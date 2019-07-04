Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı hasadı başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş hasat yapılan bir bahçeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının yaklaşık 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya’da kayısı hasadına başlandı.

Vali Aydın Baruş, “Antep baklavası” ve “Aydın inciri’nden” sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya Kayısı"sının hasadının yapıldığı bahçe gezisinde kayısının dalından kuru kayısı olana değin geçen süreci yerinde görüp inceleyerek üreticilerden bilgi aldı.

Merkez Battalgazi ilçesi Karakaş Mahallesi'ndeki bahçeleri gezen Vali Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticinin emeğinin karşılığını bulmasının önemli olduğu söyledi. Kayısı ticaretinde üreticilerin beraber hareket etmesinin önemine dikkati çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yıl yaklaşık 390 bin ton civarında yaş kayısı rekoltesi bekliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 10'luk kısmı yaş tüketime gidiyor. Şu an da özellikle Almanya'da, Malatya kayısısı yer almaya başladı. Yaş kayısı üretimi tabii ki toplam kayısı içerisinde fazla değil. Bizim esas önem verdiğimiz konu kuru kayısıdır. Malatya kayısısı tescilli olan Hacı Haliloğlu cinsi kayısı kurutulduğu takdirde kuru madde bakımından dünyada eşi benzeri olmayan kayısıdır. Lezzet bakımından da aynı şekildedir. Bu yıl kayısı üretiminden Malatya'ya iyi bir gelir gelmesini bekliyoruz. 250 ile 300 milyon dolar civarında kayısı ticaretimiz ve dış satımımız var. Bu yıl üreticimiz şanslı iklim koşulları olumlu oldu don, dolu gibi hava şartları kayısıyı olumsuz etkilemedi. Don ve doludan dolayı zarar gelmedi. Bunu da toplanan kayısıların kalitesinden görüyoruz. Kalite arttıkça kayısımız da hak ettiğimiz değeri bulacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Burada bugün işçilerimizle kayısı toplama etkinliği gerçekleştiriyoruz. Arzumuz odur ki bunu festival şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü kayısı Malatya'nın her şeyidir. Kayısı toplama mevsimini festival havasında kutlarsak bu kayısı toplama mevsiminin başlangıcını çok daha güzel ve kaliteli tanıtım yönünden faydalı olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Vali Baruş'a Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da eşlik etti.

Kayısı bahçesindeki incelemesinin ardından ilimiz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren yurt dışına ve özellikle Almanya’ya yaş kayısı ihracatı yapan bir fabrikada incelemelerde bulundu.

Burada da yaş kayısının özel olarak paketlenerek soğuk zincirleme ile yurt dışına ihraç edildiği aşamalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Bu tür işletme ve fabrikaların ilimiz katma değerine yapmış olduğu pozitif etki kayısının hak ettiği yere ve marka değerine ulaşabilmesi açısından önem arz ettiğine değinen Vali Aydın Baruş, bu tip işletmelerin ilimizde artmasını temenni ediyoruz dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)