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19 Haziran 2019 Çarşamba 17:06

Malatya’da, Kıbrıs Gazilerine Madalya ve Berat Tevcih Töreni Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Gazilerimiz için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Malatya'da, Kıbrıs Gazilerine Madalya ve Berat Tevcih Töreni Düzenlendi
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Valilik 2 Nolu Toplantı Salonunda düzenlenen törende Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmasında, “Değerli gazilerimiz sizlerin de çok iyi bildiği gibi gazilik unvanı vatan ve kutsal değerler uğrunda mücadele ederken yaralanan veya bu uğurda canını ortaya koyarak mücadele eden kişilere verilen bir unvan ve hakikaten bizi binlerce yıldır var etmiş. Ruhumuzda atalarımızdan miras bıraktığı bu değeri muhafaza etmek için daima çalışıyoruz. Yeni nesillerimizde de bu fedakârlık ruhunu geliştirmeye, diri tutmaya gayret ediyoruz. Bu gazilik ruhu, şahadet ruhu sayesinde milletimiz dünya üzerindeki en zorlu coğrafyalardan biri olan Anadolu'da ayakta kalmanın başarısını gösterdi ve bugün de gerek terörle mücadelemizde, gerekse vatanımıza ihanete kalkışan odaklara karşı milletimizin duruşunda bu gazilik ruhunun çok büyük önemi bulunmaktadır. Bizler de sizleri örnek alıyoruz. 1974 yılında onlarca yıldır orada bulunan Rumların eziyeti altında inleyen kardeşlerimize yardım etmek ve onların bağımsız ve hür olarak yaşamasını temin etmek maksadıyla Şanlı Ordumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girdi. Sizler de ordumuzun Kuzey Kıbrıs girişinde ön saflarda yer alarak hakikaten millet uğruna, vatan uğruna fedakârlığın ne olduğunu bize gösterdiniz. Merak etmeyiniz bu ruha sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizlerin kalplerinde bu ruhun yaşamasını sağlayan siz diğerli büyüklerimize daima minnet ve şükran duyacağız. Bu millet bu kahramanlıkları hiçbir zaman unutamaz. Sizlerin Kıbrıs'ta göstermiş olduğu mücadele sonucunda oradaki kardeşlerimiz, soydaşlarımız bugün bağımsız bir devlet sancağı altında, bayrağı altında yaşamanın onur ve gururuna eriyorlar. Sizler için dua ediyorlar. Bütün Türk milleti de sizlere duacı ve burada tekrar dile getirmek istiyorum, Vatanını, Milletini seven herkes bütün Gazilerimize saygı ve hürmet göstermek zorunda. Bunu göstermeyenin de vatan ve millet sevgisinin sorgulanacağını düşünüyorum. Bu madalyalar size Kuzey Kıbrıs Türk halkı tarafından duyulan minnet ve şükranı sunarken sizlerde göğüslerinizde gururla taşıyacaksınız. Sizler kahramanlarımız olarak hayatta olduğunuz müddetçe daima sevgi ve hürmetimize layık olacaksınız, bundan emin olun. Malatya’mızda yaklaşık 180 Gazimize madalya takdim edilecek. Birebir madalyalarınızı ben takdim etmek istedim. Bu nedenle grup grup alıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de diğer gruplarımız da alacağız ve madalyalarınızı takdim edeceğiz. Kapımız daima sizlere açık, başımızın üzerinde yeriniz var, bunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı H.Ziya Öztürk’de gazilerimiz adına yapmış olduğu konuşmasında: “Değerli Gazi arkadaşlarım, bu mutlu günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bizlere tevcih etmiş olduğu madalyaları Sayın Valimizin elinden almaktan gurur duyuyoruz ve kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 30 Kıbrıs gazimize, Milli Mücadele Madalyası ve Beratları Vali Baruş tarafından takdim edildi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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