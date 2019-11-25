Malatya’da Vatandaşlara Deprem Anı Yaşatıldı

Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı (GEDSET) programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, şube müdürleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından getirilen Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı ile Malatya Park AVM önünde vatandaşlara deprem ile ilgili eğitim verildi. Deprem anı yaşatıldı.

Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırında, deprem anında yapılması gerekenler eğitmenler tarafından 7’den 70’e herkese anlatıldı.

Deprem tırında bulunan simülasyonda 7.4 büyüklüğünde ve 20 saniye süren depremde neler olabileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Çiftçi: Vatandaşlarımıza deprem hakkında eğitimler veriyoruz

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ de eğitmen olarak görev yapan Elif Çiftçi, “Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü olarak, Gezi Deprem Simülasyon Eğitim Tırı ile Türkiye’de birçok noktayı gezdik ve gezmeye devam ediyoruz. Özellikle bu İstanbul depreminden sonra eğitim talebinde de ciddi artış oldu. Bu İstanbul depreminden sonra eğitim talepleri ciddi anlamda artış oldu. Çünkü vatandaşlarımız artık deprem öncesi hazırlık sırası ve sonrasında doğru davranış şekillerini bu son yaşanan depremden sonra uygulayamadıklarını fark ettiler. Dolayısıyla bizlerde toplumda affet bilincini yükseltmek ve alacağımız önlemlerle deprem sırasında ve sonrasında zararlarımızı nasıl azaltabiliriz bunları aktarmayı hedefliyoruz. Simülasyon tırımız içerisinde özellikle Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili konuşuyoruz. Hangi bölgelerde deprem meydana gelebilir. Bu depremler konusunda hiçbir şey yapamıyoruz. Yaşadığımız bölgeyi hiçbir zaman değiştiremiyoruz. Bu deprem tehlikesi her zaman var. Dolayısıyla alacağımız önlemler nelerdir? Vatandaşlarımıza bunlar hakkında eğitim veriyoruz" dedi.

7.4 büyüklüğündeki depremin 20 saniyesini vatandaşlarımıza simülasyon yaptırıyoruz

Binalarımızın depreme karşı güvenli olması gerektiğini ve vatandaşlarımızın bu binalarını sorgulamaları gerektiğini tavsiye ediyoruz diyen Çiftçi, “Binalar depreme karşı güvenli değil ise içerisinde alacağımız önlemler hayat kurtarıcı olmayabilir. Binalar deprem güvenli ise, alacağımız ikinci önlem eşyalarımız ile ilgili, eşyalarımızın sabitlenmesi ile ilgili bilgiler veriyoruz. Eşyalar deprem anında hareket edebilirler, devrilebilirler ve düşebilirler ve bu bize zarar verebilir. Afet çantasının önemini anlatıyoruz. Afet ve deprem çantaları ile her zaman acil durumlarda kurtarıcı olabilirler. Deprem tatbikatları ile 7.4 büyüklüğündeki depremin 20 saniyesini vatandaşlarımıza simülasyon yaptırıyoruz. Öncesinde verdiğimiz bu bilgiler ile deprem esnasında doğru davranış şekli olan çök – kapan – tutun bunun önemini anlatıyoruz”ifadelerine yer verdi.

Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırında eğitim alan ve deprem anını yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine, Başkan Gürkan’a ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathane ve Deprem Araştırma Enstitüsüne teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ve Tekfen Holding katkılarıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in 26 Kasım Salı günü saat 14.00’de Nikah Sarayında, Deprem'de "Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz" başlıklı seminer gerçekleştirecektir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)