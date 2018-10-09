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09 Ekim 2018 Salı 17:16

Malatya’daki otobüslerin koltuklarında kamu spotu

Malatya’da Emniyet Genel Müdürlüğünce, yolcu otobüslerinde hareket edilmeden önce gösterilmesi amacıyla emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulayan kamu spotu şehirlerarası otobüslerde yayınlanmaya başlandı.

Malatya'daki otobüslerin koltuklarında kamu spotu
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Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması gibi maddelerin bulunduğu İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük eylem planında yer alan "Kendime ve Kentime Saygı Duyuyorum Emniyet Kemerimi Takıyorum" kampanyası kapsamında Malatya’da otobüs firmaları İçişleri Bakanlığın kamu spotunu otobüs koltuklarında yer alan ekranlarda yayınladı. Malatya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı uygulamada şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüs firmasına ait otobüsün yolcu koltuklarının arka kısmında bulunan ekranlarda Bakanlığın videosu gösterildi.

Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 75 oranında azalttığı vurgulanan videoda, yolcu otobüslerinde emniyet kemeri takmanın yasal zorunluluk olduğu hatırlatılıyor.



İHA
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