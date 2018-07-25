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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:17

Malatya’dan Cengiz Aytmatov anısına özel program

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 8. Malatya Uluslararası Film Festivalinde özel bir programla anılacak.

Malatya'dan Cengiz Aytmatov anısına özel program
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, Bozkırın Bilgesi olarak tanınan yazar Cengiz Aytmatov’u doğumunun 90’ıncı, vefatının 10’uncu yılında, eserlerinden uyarlanan filmlerle özel bir programda anacak.

Yazarlığa 1952 yılında başlayan, “Dağlar ve Steplerden Masallar” adlı hikaye kitabıyla büyük şöhrete ulaşan ve 1963 yılında “Lenin ödülü” kazanan Kırgız yazar, çevirmen, gazeteci ve devlet adamı Cengiz Aytmatov’un beyazperdeye aktarılmış eserleri 8. Malatya Uluslarararası Film Festivali kapsamında düzenlenecek "Aytmatov 90 Yaşında" özel programında gösterilecek.

Eserlerinin çoğunda aşk, dostluk, savaş devrinin acıları ile Kırgızların gelenek ve göreneklerini işlemiş olan Aytmatov, 20. yüzyıl gibi zor bir dönemde yaşamış ve eserlerinde 2. Dünya Savaşını ve savaşın getirdiği zulmü, sefaleti, yokluğu, iyiyi ve kötüyü kullandı.

Aytmatov’un “Kırmızı Eşarp” kitabı Ali Özgentürk tarafından senaryolaştırılarak “Selvi Boylum Al Yazmalım” adıyla 1977’de beyazperdeye aktarılmış, başrollerini Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in paylaştığı film seyirciden büyük ilgi görmüş, Türk Sinemanının unutulmaz klasikleri arasına girmişti. Özel program kapsamında Cengiz Aytmatov’un eserlerinden uyarlanan Beyaz Gemi / Belly Parokhod (1976), Kızıl Elma / Krasnoe Yabloko (1975), Fuji-Yama’ya Çıkış / Voskhozhdenie na Fudziyamu (1989), Boranlı İstasyonu / Boranlı Beket (1996), Elveda Gülsarı / Qosh bol, Gülsary! (2008) filmleri gösterilecek.

Film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında düzenlenenecek "Ölümünün Onuncu Yılında Cengiz Aytmatov Anısına" başlıklı programda Sinema Yazarı İhsan Kabil moderatörlüğünde "Beyaz Gemi" ve "Boranlı İstasyonu" filmlerinin yönetmenleri Bolotbey Şemşiyev ile Bakıt Karagulov, Yazar Yağmur Tunalı’nın katılacağı bir de söyleşi düzenlenecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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