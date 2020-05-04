Malatya’dan İhtiyacı Olan İllere Maske Yardımı

Malatya genelinde hizmet veren Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ile evlere maske dağıtımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda maske ihtiyacı olan diğer İllere de maske gönderiyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya genelinde olduğu gibi Malatya dışından gelen talepleri de değerlendirdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bazı illerden gelen talepleri de kendi imkânlarımız çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz. Malatya maske üretiminde oldukça başarılı bir şekilde organize oldu. Hem kendi ihtiyacını hem de Türkiye’de maskeye ihtiyaç duyan diğer illerin maske ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede üretim yapmaktadır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi maske ihtiyacı olan illerden gelen talep doğrultusunda bu illere maske yardımında bulunuyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)