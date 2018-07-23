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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:20

Malatya’nın ilk hacı kafilesi Mekke’ye geçti

Malatya’dan kutsal topraklara giden ilk özel hacı kafilesi Medine ziyaretlerini tamamlayarak Mekke’ye geçti.Özel şirket koordinatörü Mustafa Karmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Malatya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Kılınç...

Malatya'nın ilk hacı kafilesi Mekke'ye geçti
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Özel şirket koordinatörü Mustafa Karmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Malatya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Kılınç Başkanlığında Malatya’dan direk uçakla giden ilk özel şirket hacı kafilesi Medine’de 5 gün kalıp kutsal mekanları ziyaret etti.

Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevide namaz kılıp bin kat fazla sevap kazanmaya çalışan hacı adayları umre için Mekke ye gitti. Toplam 40 gün kutsal topraklarda kalacak 107 kişilik hac kafilesine şirketin Malatya temsilcisi Mustafa Karmış ve Müftü Yardımcısı Mustafa Kılınç ibadetler konusunda yardımcı oluyor.



İHA
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