MALATYAPARK AVM’ye TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi

Malatya’nın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi MalatyaPark AVM, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını kusursuzca yerine getirmesi ile Malatya’nın TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk ve tek alışveriş merkezi oldu…

Yönetimi ESAS Gayrımenkul tarafından yapılan; normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte yeniden kapılarını açan, AVM ziyaretçilerinin ve çalışanların sağlığına maksimum özen göstererek tüm tedbirleri hassasiyet ile uygulayan MalatyaPark AVM, Malatya’nın TSE tarafından verilen Güvenli Alışveriş Sertifikası’nı aldı.

MalatyaPark Alışveriş Merkezi, Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerekli tüm koşulları sağlayarak COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı. Kalite, hizmet, ortak alanlarının temizliği, standardizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştiren MalatyaPark AVM, TSE denetimlerini başarıyla tamamlayarak şehrimizde güvenli alışverişin merkezi olduğunu da tescillemiş oldu.

MalatyaPark AVM; pandeminin başladığı ilk günden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ve Malatya Valiliği Hıfzısıhha Kurulu’nun belirlediği tüm hijyen tedbirlerini büyük bir hassasiyetle yerine getirerek süreci başarıyla yönetmiştir.

Resmi düzenlemelere ek olarak, ilave önlemler de alınarak MalatyaPark özelinde en üst seviye de tedbirler alınmıştır. Bütün tedbirleri uzman ve tecrübeli ekipleriyle büyük bir ciddiyetle uygulayan MalatyaPark AVM’de ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığına maksimum özen gösterilmektedir.

Ziyaretçilerine hijyenik ve güvenli bir ortam sunan MalatyaPark’ta;

İklimlendirmede %100 taze havalandırma kullanılmaktadır. İklimlendirme cihazları, taze hava girişi sağlayan klima santrallerinin değişimi ve dezenfeksiyonu ile %100 taze hava 24 saat korunmakta, ziyaretçiler sağlıklı nefes almaktadır.

AVM girişlerinde temassız ateş ölçüm cihazları ile ölçümler yapılmaktadır.

AVM içerisindeki anlık kişi sayısı takip edilerek kapasite sınırını aşmayacak sayıda kişinin aynı anda AVM içerisinde olması sağlanmaktadır.

AVM girişlerinde özel güvenlik personelleri, ziyaretçilerin doğru biçimde maske kullanımıyla AVM’ye girmelerini sağlamaktadır.

AVM içerisinde çok sayıda görsel uygulamayla alınan önlemler anlatılarak, ziyaretçilere hatırlatmalar yapılmaktadır.

Bölgemizin en büyük yeme içme alanında masa kapasitesi düşürülerek güvenli ve ferah bir atmosferde sosyal mesafe korunması sağlanmıştır.

Aynı anda 4 ayrı AVM ziyaretçi giriş kapısı ve 3 ayrı alandaki otopark seçeneği ile ziyaretçi giriş dağılımının belli noktalarda birikmeden sosyal mesafeye uygun olarak gerçeklemesi sağlanmaktadır.

Lavabolarda temassız sıvı sabunluk ve kağıt havluluklar konumlandırılarak ziyaretçilerin hiçbir noktaya temas etmeden hijyen koruması sağlanmaktadır.

Yemek katında istisnasız her kullanım sonrasında masa ve sandalyeler hijyen takımı tarafından dezenfekte edilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilmektedir.

Ortak dolaşım alanlarında uzun süreli dezenfeksiyon koruması sağlayan “Nano-Clean” uygulaması da düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

AVM içerisinde konumlandırılan çok sayıdaki maske atık noktalarıyla kullanılmış maske ve eldivenlerin tıbbi atık işlemine tabi tutulması sağlanmaktadır.

AVM içerisindeki ortak dolaşım alanlarında 20 ayrı noktada ücretsiz ve temassız dezenfektan ünitesiyle “adım başı” hijyen koruması sağlanabilmektedir.

Belirli aralıklarla döneminin şartlarına uygun sesli hatırlatma anonsları yapılmaktadır.

MalatyaPark AVM’deki tüm mağazalar da kendi sektör kategorilerine özel oluşturulan yönergeleri eksiksiz şekilde uygulayarak en üst seviye hijyen tedbirleri ile hizmet vermektedir.

Sürekli olarak gerçekleştirilen resmi kurum ve heyet denetimlerinin yanı sıra AVM içerisinde oluşturulmuş ekiplerce de gün boyu rutin denetimler yapılmaktadır.

Yapılan tüm resmi denetimlerden eksiksiz olarak tam puan alan, uyguladığı üst düzey önlemleri ile hijyen, güven ve konforu ziyaretçilerine sunarak TSE Güvenli Hizmet Belgesiyle tescillenen MalatyaPark AVM, bu alanda da bölgesine öncülük etmeye devam ediyor.

MalatyaPark AVM, belirlenmiş standartların üzerinde yalnızca MalatyaPark AVM’de sunulan ekstra önlem ve uygulamalar ile birlikte misafirlerinin özel bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlayarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Detaylı bilgiye MalatyaPark AVM danışma noktasından ya da www.malatyapark.com.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)