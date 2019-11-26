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26 Kasım 2019 Salı 11:59

Malatyaspor Stadına Alternatif 30 Metre Genişliğinde Yeni Yol

Malatya’nın her noktasında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Malatyaspor stadyumuna daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla alternatif yol yapımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malatyaspor Stadına Alternatif 30 Metre Genişliğinde Yeni Yol
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Malatya Büyükşehir Belediyesi stadın alt kısmında 30 metre genişliğinde 3 bin 300 metre uzunluğundaki yolun açılması için çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisine Belediye Meclis Üyesi ve Malatyaspor ikinci Başkanı Selim Pilten, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Çalışmaların yapıldığı yol güzergâhında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyaspor taraftarlarının stada geliş ve gidişleri sırasında kullanabilecekleri alternatif bir yolu daha hizmete açacaklarını söyledi.

Başkan Gürkan, “Malatyasporumuzun maçlarını oynamış olduğu stadın çevresinde ve ulaşım aksında bazı sıkıntılar yaşanmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sıkıntıların giderilmesi için 30 metre genişliğinde 3 bin 300 metre uzunluğunda alternatif bir yol çalışması başlattık. 30 metre genişliğindeki yol çalışmasının 2 bin 100 metre uzunluğundaki birinci etabında çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. İkinci etap çalışmalarını ise gerekli kamulaştırmaları yaparak en kısa zamanda tamamlayacağız.

Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Malatyaspor taraftarlarının stada geliş ve gidişleri sırasında yaşamış oldukları sıkıntılar giderilmiş olacaktır” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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