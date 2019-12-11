Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Başkan Avşar’a Ziyaret

Ziyarette Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya , Spora ve futbola verdiği desteklerden dolayı Başkan Avşar’a teşekkürlerini ileterek, “Başkanımız her zaman bizlerin yanında, bizlerde her zaman başkanımızın yanında olduk. Kendisine taraftarlar derneği üyeleri ve başkan yardımcımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah Başkanımızın eksikliğini vermesin diyor, görevinde başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetiminin gerçekleştirdiği bu nazik ziyaretlerinden ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Avşar, “Kentimizin gözbebeği Yeni Malatyaspor’umuz bizim ortak sevdamız, ortak değerimiz ve ortak sevincimizdir. Malatyaspor etrafında Malatyalıların buluşması gerekiyor. Malatyaspor’u bir yerlere taşıyacak olan kişiler Malatya’nın gençleridir, Malatya’nın sivil toplum örgütleridir. Her hangi bir ayrışma söz konusu olmadan konu Malatyaspor olunca herkes stadyumdaki yerini alıyor ve herkes birer taraftar ve bir görev olarak ifa ediyor. Bizlerde her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Öyle zannediyorum ki, Malatyaspor taraftarlar Derneği de Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimi ile el ele, gönül gönüle tüm olumsuzlukları aşacaktır. Sivasspor maçı bir kaza olarak gördüm. Futbolun içinde olan şeyler. Nitekim Yeni Malatya Spor teknik direktörü Sergen Yalçın bu hafta Beşiktaş karşısında yenemezsen de yenilme mantığı ile İstanbul’dan puanla döneceklerine canı gönülden inanıyorum. Gün birlik günüdür” dedi.

Malatyaspor taraftarlar Dernek Başkanı Ender Kaya ve yönetimi daha sonra MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar’a ismi yazılı Malatyaspor forması hediye ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)