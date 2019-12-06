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06 Aralık 2019 Cuma 14:59

Malatya’ya Gönül Verenler Şehir Gönüllüleri Meclisi Çatısı Altında

Malatya Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi istişare toplantısı yapıldı.

Malatya'ya Gönül Verenler Şehir Gönüllüleri Meclisi Çatısı Altında
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Bin kişinin katılımı ile Nikâh Sarayında gerçekleşen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, STK temsilcileri, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Baruş: Malatyalılık bu şehre ait en üst kimliğimizdir

Program açılış konuşmasını yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, Ortak paydamızın Malatya olması gerektiğini ifade ederek, “Herkes birer şehir gönüllüsü olmalı. Malatya’lılık bu şehre ait en üst kimliğimizdir. Sivil Toplum Kuruluşları, hemşeri dernekleri bu kimliği oluşturma da ayrıştırıcı değil daima birleştirici olmalıdır. Şehir gönüllerinin bu anlamda çok önemli bir role sahip olacağını düşünüyorum. Şehrimizin sorunlarını hep birlikte sahiplenelim, çözüm yollarını hep beraber arayalım. Unutmayalım doğduğumuz yerler farklı olsa da hepiniz bugün Malatyalıyız. Malatya’yı yüceltmek kendinizi yüceltmektir. Malatya'nın birlik, beraberlik ve kardeşliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gürkan: Şehrimizin bütün zenginliklerini değerlendirmemiz lazım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Şehir Gönüllüleri Meclisi ile kentte yaşayan tüm farklı renkleri bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Başkan Gürkan, “Yerel dinamikleri hayata geçirerek gönüllerin meclisi olmak adına Şehir Gönüllüleri Meclisi çatısı altında bu şehir benim şehrim diyen, şehrine emek veren insanlarımız var” dedi.

Şehri gerçek anlamda anlamlı kılmak, yaşadığımız şehri faziletli ve huzurlu bir şehir yapmak için şehri bütün değerleri ile ele alınması gerektiğini ifade eden Gürkan, “Şehrimizin bütün zenginliklerini değerlendirmemiz lazım. Buradaki formal meclis diye tabir ettiğimiz mecliste herkesin katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde yer almasını istiyoruz. Şehrimizin eksiklerinin telafi edilmesi için, şehrimizin tekrar mazisine layık istikbale hazırlanması için hep birlikte el ele vereceğiz” dedi.

Artan: Her düşünceden insanın bir arada olmasında mutluluk duyuyoruz

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Malatya’nın unvanlarından birinin de Dar-ül Rifat yani “Büyük İnsan Yetiştiren Şehir” olduğunu ifade ederek Şehir Gönüllüleri Meclisi çatısı altında bir araya gelen katılımcılar ile bunu daha net gördüklerini söyledi. Artan, “Şehir Gönüllüleri Meclisi istişare toplantısında her düşünceden insanın bir arada olmasından mutluluk duyuyoruz. Şehir Gönüllüleri Meclisi ile Malatya için sizlerden fikir ve önerilerini alacak olgunlaştıracak kentin ekonomisinden mimarisine, peyzajından kültürel hayatına kadar her konuyu Kent Konseyi Genel Kurulu aracılığı ile Belediye Meclisine sunacağız” dedi.

Malatya Kent Konseyi Malatya İktisadi, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Abdullah Korkmaz, Yaşadığımız kente karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için Şehir Gönüllüleri Meclisinin büyük bir önem taşıdığını söyledi. Korkmaz, “Yaşadığımız kentin sorunlarının tespiti noktasında üniversiteden konuştuğumuz hocalarımız bu şehre ve bu şehrin insanına olan saygısından, sorumluluğundan ve sevdasından ötürü hiç tereddüt etmeden çalıştılar, bu şehre katkı sunmayı kendilerine görev bildiler” dedi.

Şehir Gönüllüleri Meclisi ile ilgili yapılan çalışmalar ve raporlar katılımcılara anlatıldı.

Bu kapsamda İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz tarafından, “Peyzaj/Ekolojik Planlama ve Kentsel Tasarım”, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma tarafından “Dünya Tarımında Kayısı Yetiştiriciliğinde Son Gelişmeler” ve Erkan Gölgeli tarafından “Türkiye ve Malatya Rekabet Endeksi” konuları katılımcılara anlatıldı.

Program sonunda kentimiz ile alakalı görüş ve önerilerini almak için hazırlanan anket formları katılımcılara dağıtıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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