Maliye Bakanı Albayrak Malatya’da

Elazığ Sivrice merkezli olup Malatya’yı da etkileyen deprem nedeniyle Elazığ'daki temaslarının ardından Malatya'ya gelen Bakan Albayrak havaalanında Vali Baruş ve protokol tarafından karşılandı.

İlk olarak Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Kireç Ocağı Sokak bölgesini ziyaret eden Bakan Albayrak, 6,8 büyüklüğündeki Sivrice depremi nedeniyle hasar gören evleri inceledi, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Baruş ve yetkililerden, ildeki hasarlı binalar ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Albayrak, vatandaşların da sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra Malatya Valiliği'ne geçen Bakan Albayrak, Afet Koordinasyon Merkezinde yetkililerle bir araya geldi. Vali Aydın Baruş, bakan yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilimizden ayrıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)