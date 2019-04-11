Mart ayında Malatya Havalimanı’nda 67.108 yolcuya hizmet verildi

2019 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 506 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 6 olmak üzere, toplam uçak trafiği 512’ye ulaştı.
2019 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 506 ton olarak gerçekleşti.
3 Aylık Gerçekleşmeler
Malatya Havalimanı’nda 2019 yılı Mart ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 192.705’e, uçak trafiği 1.407’ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.584 ton oldu.
SUNEXPRESS DEUTSCHLAND Havayolu şirketi 08.06.2019-29.09.2019 tarihleri arasında MALATYA- ALMANYA (DÜSSELDORF) seferlerine başlayacaktır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)