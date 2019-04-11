Mart ayında Malatya Havalimanı’nda 67.108 yolcuya hizmet verildi

Malatya Havalimanı’nda 2019 yılı Mart ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 192.705’e, uçak trafiği 1.407’ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.584 ton oldu.

2019 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 506 ton olarak gerçekleşti.

2019 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 506 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 6 olmak üzere, toplam uçak trafiği 512’ye ulaştı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; mart ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 66.953, dış hat yolcu trafiği 155, toplam yolcu trafiği ise 67.108 oldu.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.