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11 Nisan 2019 Perşembe 15:05

Mart ayında Malatya Havalimanı’nda 67.108 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; mart ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 66.953, dış hat yolcu trafiği 155, toplam yolcu trafiği ise 67.108 oldu.

Mart ayında Malatya Havalimanı'nda 67.108 yolcuya hizmet verildi
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2019 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 506 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 6 olmak üzere, toplam uçak trafiği 512’ye ulaştı.

2019 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 506 ton olarak gerçekleşti.

3 Aylık Gerçekleşmeler

Malatya Havalimanı’nda 2019 yılı Mart ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 192.705’e, uçak trafiği 1.407’ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.584 ton oldu.

SUNEXPRESS DEUTSCHLAND Havayolu şirketi 08.06.2019-29.09.2019 tarihleri arasında  MALATYA- ALMANYA (DÜSSELDORF) seferlerine başlayacaktır.​​​​​​​



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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