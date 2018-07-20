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20 Temmuz 2018 Cuma 14:37

MASKİ 6 mahallede içmesuyu çalışmalarını tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 6 mahallede içmesuyu çalışmalarını tamamladı.

MASKİ 6 mahallede içmesuyu çalışmalarını tamamladı
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MASKİ Genel Müdürlüğü muhtelif mahalleler içmesuyu çalışmaları kapsamında, Arguvan Alhasuşağı, Arapgir Bostancık, Akçadağ Şeyhler - Mihmanlı - Doğu ve Yazıhan Alican Mahallesi’nde toplam 5 bin 105 metrelik içmesuyu altyapı çalışması yaptı.

Malatya genelinde yaptığı altyapı çalışmalarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara daha sağlıklı hizmet ulaştırıyor. Muhtelif mahalleler içmesuyu hattı çalışmaları kapsamında birçok mahallenin içmesuyu altyapısını yeniliyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Muhtelif mahalleler kapsamında Arguvan ilçesi Alhasuşağı’na 750, Arapgir ilçesi Bostancık’a bin 400, Akçadağ İlçesi Şeyhler’e 700, Mihmanlı’ya 500 ve Yazıhan İlçesi Alican’a 500 metre olmak üzere toplam 3 bin 875 metrelik isale hattı çalışmasını tamamladık. Akçadağ İlçesi Doğu Mahallesi’ne bin 230 metrelik içmesuyu şebeke hattı inşa ettik. Böylece 6 mahallede toplam 5 bin 105 metrelik içmesuyu altyapı çalışmasını tamamladık. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşamadığımız hiçbir mahalle kalmaması için çalışıyoruz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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