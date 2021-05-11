MASKİ, Bayramda İş Başında

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, mesajında Ramazan Bayramı’nın tüm Müslümanlara huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederek, MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin bayram süresince 7/24 görevinin başında olacağını söyledi.

KARATAŞ: TÜM TEDBİRİMİZİ ALDIK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda MASKİ ekiplerinin bayram süresince 7/24 kesintisiz hizmet vereceğini ifade eden Karataş, “Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek ve oluşabilecek aksaklıkları önlemek için tüm alanlarda tedbirlerimizi aldık. Malatya Genelinde nöbetçi ekipler oluşturularak su ve kanalizasyondan yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahalede edeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için arıza ve anında müdahale ekiplerimiz hazır bekleyecektir. Hemşehrilerimiz, oluşabilecek aksaklıklar için Alo MASKİ 185 Çağrı Merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Bayram süresince sizlere yardımcı olmak adına büyük bir özveriyle görev yapacak olan personelimize şimdiden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; bu mübarek günlerin Malatya’mıza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)