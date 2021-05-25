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25 Mayıs 2021 Salı 15:19

MASKİ, Beğre’ye Kapalı Sulama Sistemi Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

MASKİ, Beğre'ye Kapalı Sulama Sistemi Yaptı
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Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Beğre Mahallesi’ne yaklaşık maliyeti 500 bin TL olan 2 bin 700 metre kapalı sulama sistemi, bir adet 200 tonluk bir adet 400 tonluk ve bir adette 500 tonluk olmak üzere toplamda 3 adet sulama havuzu yapıldı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

MUHTAR KÜÇÜK: EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Doğanşehir İlçesi Beğre Mahalle Muhtarı Abdurrahman Küçük, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından mahallemize kapalı sulama sistemi yapıldı. Çiftçilerimiz çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallelim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ZELYURT: SULAMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise, “MASKİ’nin yapmış olduğu projeler kapsamında Beğre Mahallemize 3 ayrı yerde 2 bin 700 metrelik kapalı sulama sistemi inşa edildi. Bu çalışma ile 8 mezramızda yaklaşık olarak 500 dönümlük arazinin sulama sorununu çözüme kavuşturdu. Ayrıca bir adet 200 tonluk bir adet 400 tonluk ve bir adette 500 tonluk olmak üzere 3 adet sulama havuzu inşa ediliyor. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Beğre halkı memnuniyetlerini iletiyorlar. MASKİ Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

KARATAŞ: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda sulamada kayıp kaçak suların önüne geçmek adına sulama sistemi yatırımlarına devam ettiklerini kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Doğu Anadolu Projeleri (DAP) kaynaklı olarak yapmış olduğumuz tarımsal sulama işlerimizden bir tanesi de Beğre Mahallemizde. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile dağlık bölgedeki su kaynağının merkeze taşıyarak vatandaşlarımızın sulama sorununu çözüme kavuşturduk. Yüklenici firma işlerini tamamladı. Bizlerde geçici kabulünü yaparak hizmete sunmak istiyoruz. Bu çalışmamız köylümüz için önemliydi. Bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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