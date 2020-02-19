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19 Şubat 2020 Çarşamba 14:44

MASKİ çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin doğu bölgesini kapsayan kanalizasyon kolektör hattı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MASKİ çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Haliloğlu Çiftliği’ndeki polis noktasında gerçekleştirilen yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Modern teknolojiyi takip eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Doğu Kolektör Hattı kapsamında gerçekleştirilen yatay sondaj ile trafik akışı kesilmeden, mevcut yapıyı bozmadan, altyapıya zarar vermeden çalışmalar gerçekleştiriyor.

Başkan Gürkan: Çalışmalarımız devam ediyor

Bölgede incelemeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Malatya’mızın doğu bölgesini kapsayan kanalizasyon hattı çalışmalarımız kapsamında; Hacı Haliloğlu Çiftliği’ndeki polis noktasında karayolunun altından yatay sondaj yaptık. Yatay sondaj çalışmalarımızla trafik akışını engellemeden, altyapıya zarar vermeden yerin altından çalışmalar gerçekleştiriliyor.

MASKİ tarafından yapılan sondaj çalışmalarında; 1000 mm çapındaki çelik boru, kılıf (koruma) olarak kullanılıp; içinden 300 mm çapında beton boru (kanalizasyon) geçirildi.

Böylece çevreyolunun üst tarafında kalan Çiftlik, Beydağı, Yaygın, Yenice, Yeniköy mahallelerini toplayan yaklaşık 10 km uzunluğundaki kanalizasyon hattının, Atıksu Arıtma Tesisine iletimi sağlanmış olup, şu anda Yeniköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Şehrimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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