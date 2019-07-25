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25 Temmuz 2019 Perşembe 14:03

MASKİ Çevre Laboratuvarı Akredite Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Çevre Laboratuvarı Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) onaylı akreditasyon sertifikası aldı.

MASKİ Çevre Laboratuvarı Akredite Oldu
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Laboratuvarı, özverili çalışmaları sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon sertifikasını aldı. Bu süreçten sonra, MASKİ Çevre Laboratuvarı’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere diğer bölge illerinin tamamından gelen toprak, yaprak, su ve atıksu analizleri yapılabilecek. Akredite laboratuvardan verilen deney raporları ve sertifikalar dünya genelinde geçerli olacak.

Karataş: “Laboratuvarın Altyapısı Çok Güçlü”

Çevre Laboratuvarını ziyaret ederek Akreditasyon Belgesini Laboratuvar yetkililerine teslim eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş: “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en büyük laboratuvarına sahibiz. Vatandaşlarımızın musluklarına sağlıklı suyu ulaştırmak için numuneler alıp laboratuvarımızda analiz yapıyoruz. Laboratuvarımızda, analiz işlemlerini yapabilmek için teknik altyapımız, cihazlarımız ve bu cihazları kullanabilme yeterliliğine sahip personellerimiz mevcut. Bu mevcut altyapımıza dâhil ettiğimiz Akreditasyon Belgemiz ile yapılan analizlerimiz dünya genelinde geçerli olacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’ın denetimleri sonucunda akredite olduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş: “TÜRKAK Denetçileri 2 gün süren bir denetim gerçekleştirdiler. Denetimlerin ardından verilen raporların incelenmesi sonucunda Çevre Laboratuvarı’mızın akredite olması uygun görüldü. Çevre Laboratuvarı’nda yapılan analizler ulusal ve uluslararası platformlarda geçerli olacak. Başta Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm Türkiye'de bulunan, içmesuyu, sulama suyu, atıksu, toprak ve yaprak deneylerini yaparak, dünya standartlarına uygunluğu belgelenebilecek. ”dedi



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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