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11 Aralık 2019 Çarşamba 15:35

MASKİ Cezmi Kartay’da Kaçak Su Taraması Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde kaçak su taraması çalışmaları yapıyor.

MASKİ Cezmi Kartay'da Kaçak Su Taraması Yaptı
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Çalışmalar kapsamında Cezmi Kartay Caddesi’nde MASKİ kaçak ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda kaçak su taraması yapıldı. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen ekiplerle beraber yapılan taramalar sonucunda kontrol edilen 115 adet iş yerinden 66 adet iş yerine işlem uygulandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçak su taraması çalışmaları sonucunda, sayaçsız abonelikler, uzun süredir okunamayan abonelerin endekslerinin tahakkuk edilmesi gibi işlemler yapılıyor. Kaçak su kullanımı ile ilgili özverili çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin her bölgesinde tarama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Akpınar Cezmi Kartay’da yapılan kaçak su taraması sonucunda; 115 adet iş yeri kontrol edildi. Kontroller sonucunda, sayaç değişimi, borçtan, kelepçe ve mühür ile sayaçlı abonesiz olmak üzere toplam 66 iş yerine işlem uygulandı.

MASKİ tarafından yapılan kaçak su taraması işlemleri şehir genelinde devam edecek.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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