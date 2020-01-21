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21 Ocak 2020 Salı 15:50

MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’nın altyapısına yönelik yapılan yatırımlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Malatya genelinde birçok ilçede çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü 2019 yılının son 9 ayında toplam maliyeti 18.5 milyon lira olan 179 bin 436 metre uzunluğundaki içmesuyu altyapı çalışmasını tamamladı.

Malatya genelindeki içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürerek MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için yoğun çalışma yürütüyor.

Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri başta olmak üzere 11 ilçede yapılan içmesuyu hattı çalışması yürüten MASKİ ekipleri, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde. Çalışmalar kapsamında 2019 yılının son 9 ayında toplam maliyeti 18.5 milyon lira olan 179 bin 436 metre uzunluğunda içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı. 2020 yılında daha kaliteli ve verimli hizmetler sunmak için planlamalar yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde oluşabilecek sorunların çözümü noktasında da yürütmüş olduğu alt yapı çalışmalarını kentin tümünde kalıca çözümler üretmenin gayret ve çabası içerisinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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