Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ekim 2021 Pazartesi 19:05

MASKİ Genel Müdürlüğü’nden çiftçilere büyük kolaylık

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından hazırlanan proje kapsamında Malatya genelinde topra…

MASKİ Genel Müdürlüğü'nden çiftçilere büyük kolaylık
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710
MASKİ Genel Müdürlüğü’nden çiftçilere büyük kolaylık

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından hazırlanan proje kapsamında Malatya genelinde toprak analizlerinin ücretsiz yapılacağı duyuruldu.

 

MASKİ Çevre Laboratuvarı’nda yapılacak olan ücretsiz toprak analizi için,  MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı Yunus Kılınç, Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ve Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek istişare toplantısı yaptılar. İlk olarak Çevre laboratuvarını gezen heyet daha sonra toplantıya geçti.

 

BAŞKAN KILINÇ: MASKİ’YE SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ

 

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı Yunus Kılınç, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çok önemli bir projeye imza attığını belirterek, Ziraat Odaları olarak her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Başkan Kılınç, “MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre laboratuvarını ziyaret ettik. Burada suyun analizinin yanı sıra toprak analizi de yapılıyor. Laboratuvarı gezmek ve yapılan analizlerle ilgili bilgilendirilmek üzere Genel Müdürümüz Memet Mert Bey tarafından davet edildik.  Malatya’mız ve bölgemiz için çok önemli bir laboratuvar. İsraf denilince sadece çöpe atılan ekmek aklımıza gelmesin.  Trilyonları, gübre parası vererek çöpe atabiliyoruz.  Tarımdaki bu israfın önüne geçebilmek için, çiftçilerimizin toprak analizlerini mutlaka MASKİ Çevre Laboratuvarı gibi akredite olmuş laboratuvarlarda yaptırmaları gerekir. Bu analizler sonucunda, gübre israfının önüne geçilir, bitkide ki hastalığı ortaya çıkar ve sondajlarımızdaki suyun içilip içilemeyeceği belirlenir.  Bizler Ziraat Odaları olarak, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün bu hizmetlerini destekliyoruz. Üreticilerimizin mutlaka analizlerini yaptırmalarını tavsiye edeceğiz. Toprak nasıl alınır, bitki üzerinde yapılacak çalışmaları, Tarım İlçe Müdürlüklerimizde ki mühendislerimizden yardım alarak, Ziraat Odalarımızdaki danışmanlarımız olan mühendislerimizi de sahaya çıkararak bu konuda bizlerde yardımcı olacağız. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve laboratuvar ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

BAŞKAN ÇİÇEK: ÇİFTÇİMİZ İÇİN BÜYÜK HİZMET

 

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “Son yıllarda tarımsal üretimde en büyük pay girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır.  Su ve toprak analizleri doğru yapıldığı takdirde, tarımsal anlamda yapılacak olan yatırımların ve girdilerin maliyetlerini ciddi oranda düşürecektir. Bugüne kadar çiftçilerimiz bu hizmeti yeteri kadar duymamış olabilir fakat bizler MASKİ Çevre Laboratuvarında yapılan ücretsiz toprak analizleri için bilgilendirmeyi yapacağız. Emeği geçenlere, bu şekilde düşünerek planlama yapıp bu hizmetleri vatandaşlarımıza sunan ekibi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

 

TARIM İL MÜDÜRÜ MACİT: ÜCRETSİZ ANALİZ TEŞVİK EDİCİ OLUR

 

Malatya Tarım İl Müdürü Tahir Macit ise, “İlimiz, ülkemiz ve dünya için tarımsal üretimin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz.  İnsanların gıda olmadan yaşayamayacakları bilinen bir gerçektir. Ancak bu gıdaların sağlıklı olanlarına ulaşmak daha önemlidir.  Sağlıklı gıdalarda doğru gübre, doğru ilaçla olur.  Topağa ihtiyacı olan gübre verildiğinde hem verim artışı hem de çiftçi geliri daha yüksek olur.  Yanlış gübreleme yapıldığında hem ürün maliyeti artar, hem de maalesef çevre kirliliği ortaya çıkar.  Topraklarımıza atılan her kimyasal toprağın yapısını da bozar.  Topraklarımız ve arazilerimiz kıt kaynaktır. Doğru gübreleme yapılarak elde edilen ürünlerle ülke ekonomimize de katkı sağlarız. Topraklarımızdan azami derecede verim alabilmemiz için toprak ve bitki analizi yapılması gerekiyor.  MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Laboratuvarında yapılan bu analizlerin bugünden sonra ücretsiz olacağını öğrendik. Bu durum çiftçilerimizi teşvik edecek. Taşra da bunu duyuracağız. Çiftçilerimiz il merkezine gelmeden topraklarını ilçe tarım müdürlüklerine ve ziraat odalarına teslim edecek. Onlar vasıtasıyla MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılacak. Yapılan analizlerin sonuçları yine aynı sıralamayla çiftçilerimize bildirilecek. Yerinde hizmet gibi bir çalışma olacak. Çiftçilerimiz için çok önemli ücretsiz analizleri yapan MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.

 

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: KARINCA KARARINCA ÇİFTÇİMİZE DESTEK OLUYORUZ

 

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen Belediye Meclisi Ekim Ayı ilk toplantısında alınan kararla toprakta verimlilik analizlerinin ücretsiz olacağını belirterek, tüm çiftçilerin bu imkânda yararlanması gerektiğini ifade etti. MASKİ Genel Müdürü Mert, “Doğu ve Güneydoğu’nun en büyüğü olan Çevre Laboratuvarımız, özverili çalışmalarımız sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon sertifikasını almıştı. Bu belgemiz ile Çevre Laboratuvarı’mızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere diğer bölge illerinin tamamından gelen toprak, yaprak, su ve atıksu analizleri yapabiliyoruz. Akredite laboratuvarımızdan verilen deney raporları ve sertifikaların dünya genelinde geçerliliği var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Laboratuvarımızda bir süre toprak analizlerini ücretsiz yapacağız. Buradaki amacımız; toprağın verimlilik analizini yaparak mevcut besin maddeleri durumunu ortaya koymak, dengesiz gübrelemenin toprak ve bitkideki olumsuz etkilerini azaltmak, yetiştirilecek ürüne ve iklim koşullarına göre yeterli gübre miktarını belirlemek, en az girdi ile en ekonomik ve en yüksek verime ulaşmak, toprakların verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak, toprağa yanlış cins gübre verilmesini engellemek, gübrenin toprağa doğru bir zamanda doğru bir şekilde verilmesini sağlamak, toprakların ve yer altı su kaynakların kirlenmesini önlemek, kimyevi gübre yerine,  organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımını teşvik etmek, ekolojik dengenin bozulmasını engellemek, çiftçilerin bilinçlendirilerek kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirmek, yapılan analizler neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda bölge topraklarının verimlilik durumunu tespit etmek. Malatya genelinde tüm çiftçilerimiz, toprakta verimlilik analizlerini ücretsiz olarak yaptırabilirler” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güder: “Her Daim Öğrencilerimizin Yanındayız” Başkan Güder: “Her Daim Öğrencilerimizin Yanındayız”
Başkan Kılınç, Vatandaşları Tek Tek Dinliyor Başkan Kılınç, Vatandaşları Tek Tek Dinliyor
İtfaiye Personeli Temizliğe, Temizlik Personeli İtfaiyeye İtfaiye Personeli Temizliğe, Temizlik Personeli...
“Arslantepe’den Yenikapı’ya” Temalı Malatya Tanıtım Günleri “Arslantepe’den Yenikapı’ya” Temalı Malatya...
Battalgazi’deki Stabilize Çalışmaları Sürüyor Battalgazi’deki Stabilize Çalışmaları Sürüyor
Keskin: “Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor” Keskin: “Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata...
Başkan Güder: “Tarih Başkenti Battalgazi’mizi İstanbul’a Getirdik” Başkan Güder: “Tarih Başkenti Battalgazi’mizi...
19 Ekim Muhtarlar Gününde Muhtarlar Buluşması Gerçekleştirildi 19 Ekim Muhtarlar Gününde Muhtarlar Buluşması...
Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör” Konulu Panele Katıldı Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör”...
Ağbaba: Fetö Gitti, Tügva Geldi! Ağbaba: Fetö Gitti, Tügva Geldi!
Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans’ ile Hayata Tutunacak Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans’ ile Hayata...
Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası
Hekimhan-Güvenç Mahallesi’nin Alt Yapı Sorunu Çözüldü Hekimhan-Güvenç Mahallesi’nin Alt Yapı Sorunu...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Gençlere Erasmus Programı Anlatıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Gençlere...
Vali Baruş Teknofest’te Ödül Alan Öğrencileri Makamında Kabul Etti Vali Baruş Teknofest’te Ödül Alan Öğrencileri...
Yukarı Çık
banner737

Başkan Güder: “Her Daim Öğrencilerimizin...
İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Ombudsmanlık Topluluğu Üyeleri, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin...

Haberi Oku