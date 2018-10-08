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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:25

MASKİ Genel Müdürü Mumcu’dan su değerlendirmesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, çalışmalar hakkında bilgi verirken, MASKİ olarak 30 büyükşehir arasında suyu en ucuz veren 5’inci il olduklarını söyledi.

MASKİ Genel Müdürü Mumcu'dan su değerlendirmesi
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MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, düzenlediği basın toplantısı ile çalışmalar ve devam eden projeler hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Suyun çok önemli bir kavram olduğunu kaydeden Mumcu, bu nedenle suyun yönetilmesinin ve idare edilmesi sorumluluğunun sadece tek bir kuruma yüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Suyu idare etmenin çok paydaşlı bir süreç olduğunu kaydeden Mumcu, “Su artık tüm canlılar için en önemli hayat kaynağı. Ama bunun yanı sıra su artık başka şeylerde ifade ediyor. Su artık çok stratejik bir ürün. Suyu hepimizin çok bilinçli ve şuurlu kullanması gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Artık günümüzde su kaynaklarının mevsimsel kuraklıklar ve yağış azlığından kaynaklı azaldığını belirten Mumcu, bu nedenle de yer altı su seviyelerin de çok ciddi çekilmelerin söz konusu olduğunu dile getirdi. Bütün dünyada yer altı sularının rezerv suları olarak kullandığını ve ileride kullanılmasının amaçlandığını da belirten Mumcu, “Ama maalesef yer altı suları da talepler doğrultusunda gündeme gelmeye başladı” şeklinde konuştu. Malatya iki temel yanlış üzerinde durulduğunu belirten Mumcu, “Bunun birisi Malatya’nın su zengini bir olduğu, bir diğeri ise suyun kendiliğinden sisteme kazandırıldığı bilgisi. Suyumuzun çok pahalı olduğuna dahil iki temel yanlış bilgilendirme var. Bu algıyı değiştirmemiz lazım" diye konuştu.

Mumcu, 65 milyon insanın yaşadığı 30 büyükşehir içerisinde suyu en ucuz veren beşinci büyük şehir olduklarını da ifade ederek bir ton suyun tüm vergiler dahil 3 lira 2 kuruşa verildiğini söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 Kasım ayından bu yana suya zam yapılmadığını da belirten Mumcu, daha sonra sunum eşliğinde MASKİ hakkında detaylı bilgiler verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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