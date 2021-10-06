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06 Ekim 2021 Çarşamba 17:05

Maski Karadere’nin Altyapı Sorununu Çözdü

  Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar ka…

Maski Karadere'nin Altyapı Sorununu Çözdü
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Maski Karadere’nin Altyapı Sorununu Çözdü

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Hekimhan İlçesi’ne bağlı Karadere Mahallesi’ne bin metre içme suyu hattı ve 2 bin metre kanalizasyon kolektör hattı ile abone bağlantı çalışması gerçekleştirildi.

 

MUHTAR SARITAŞ’TAN BAŞKAN GÜRKAN’A TEŞEKKÜR

 

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Karadere Mahalle Muhtarı İhsan Sarıtaş, MASKİ Genel Müdürlüğü’ne sıkıntıları ile ilgili başvuruda bulunduklarını belirterek, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Muhtar Sarıtaş, “MASKİ Genel Müdürlüğümüze sıkıntılarımızı ilettik. Hemen gündeme alınıp, gerekli çalışmalara başlandı. En kısa sürede çalışmalar tamamlanacak. Mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Memet Mert’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Sarıtaş ise, “Karadere Çay mevkiinde su ve kanalizasyon sorunumuz vardı. Muhtarımıza ilettik, MASKİ’ye bildirdi. Hemen çalışmalar başladı ve bitmek üzere. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanına ve MASKİ ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

 

İhtiyaç duyulan altyapı çalışması için MASKİ Genel Müdürlüğü’nün hemen devreye girdiğini belirten mahalle sakinlerinden Bülent Çelik, “Mahallemizin su ve kanalizasyon sıkıntıları birer birer gideriliyor.  Çayevleri mevkiinde içme suyu sıkıntımız vardı. MASKİ bu duruma el atarak çalışmalar yaptı ve tamamlanmak üzere. Bin metrelik kanalizasyon hattı tamamlandı” diye konuştu.

 

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: 3 BİN METRE ALTYAPI İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİK

 

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına aralıksız devam ettiğini aktaran MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, “Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılama gayretindeyiz. Çalışmalarımız kapsamında Hekimhan İlçemize bağlı Karadere Mahallemizde altyapı çalışmalarına hız verdik. Yaklaşık 2 bin metre kanalizasyon hattı yapıyoruz. Bin metre ise içme suyu hattı yapacağız. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Çalışmalarımız mahalle halkımıza hayırlı olsun” dedi.

 

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